Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda? UEFA Süper Kupa finali Chelsea Villarreal maçı saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?

Chelsea ile Villarreal UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmak için yeşil sahada bir araya gelecek. Kıran kırana mücadeleye sahne olması beklenen final karşılaşmasında İngiliz ve İspanyol ekipler kupayı müzesine götürmek için mücadele verecek. Tarihi anlara tanık olmak isteyen futbolseverler ise Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

CHELSEA VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Süper Kupa Chelsea - Villarreal final maçı canlı yayın kanalı, saati ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;