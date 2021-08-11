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Giriş Tarihi: 11.8.2021 19:46 Son Güncelleme: 11.8.2021 19:46

Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda? UEFA Süper Kupa finali Chelsea Villarreal maçı saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?

Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda? UEFA Süper Kupa finali Chelsea Villarreal maçı saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?

UEFA Süper Kupa final maçında İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea ile İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek ve tarihi anlara tanık olmak isteyen futbolseverler Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi? sorularının cevapları ve maça ilişkin detaylar.

Chelsea ile Villarreal UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmak için yeşil sahada bir araya gelecek. Kıran kırana mücadeleye sahne olması beklenen final karşılaşmasında İngiliz ve İspanyol ekipler kupayı müzesine götürmek için mücadele verecek. Tarihi anlara tanık olmak isteyen futbolseverler ise Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

CHELSEA VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Süper Kupa Chelsea - Villarreal final maçı canlı yayın kanalı, saati ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;

  • Süper Kupa finali Chelsea Villarreal maçında ilk düdük 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü çalacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

UEFA SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Futbolda 46. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Chelsea ile İspanya temsilcisi Villarreal arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal'in karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edileceği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.



EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.



SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

İspanya ekipleri son 12 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019'da ise İngiltere temsilcisi Liverpool UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu.

İspanyollar bu yıla kadar 28 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanya ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool 4'er, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla ve Zenit de birer kez sahip oldu.

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Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda? UEFA Süper Kupa finali Chelsea Villarreal maçı saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?
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