Son dakika: Beşiktaş Mert Günok transferini bitirdi! Anlaşma sağlandı

Son dakika... Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli eldivenle anlaşan Kartal, Günok'un kulübü Başakşehir'le son detayları görüştü. Bugün yapılan görüşmenin ardından 1.4 milyon euro'ya el sıkışıldı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, önümüzdeki yıl hem Süper Lig'de şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki kaleciyi de transfer ediyor.
Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde; Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira'yı transfer eden Beşiktaş, kaleye de takviye yaptı.
A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile transferin son detaylarını görüştü.
Daha önce Mert Günok için 2 milyon euro isteyen İstanbul ekibi, 1.5 milyon euro'ya kadar inmiş, Beşiktaş'ın ise 1.2 milyon euro önermişti. Taraflar bugün 1.4 milyon euro bonservis bedelinde anlaştı.
Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması ve Mert Günok'un siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.
Mert Günok'un transferinden sonra Ersin Destanoğlu'nun geleceği de merak ediliyor. Genç kaleciye Avrupa'dan teklifler olduğu biliniyor.