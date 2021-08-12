Kim bekleniyor!

Fenerbahçe'nın transfer etmek için geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a getirdiği Güney Koreli savunmacı Min-Jae Kim'in resmi imzası henüz gerçekleşmedi. Sağlık kontrolünden de geçen 24 yaşındaki stoper,teknik direktör Vitor Pereira'nın raporudoğrultusunda tercih edilirken, sezon sonunda bedelsiz alınan İngiliz stoper Steven Caulker ise kadro dışı bırakılmıştı.
Yıldızsız formaya TFF'den onay geldi
28 şampiyonluk için yaptığı başvuru kabul edilmediği için yeni sezonda logosu ve formasındaki 3 yıldızı da kaldırma kararı alan Fenerbahçe'ye TFF'den onay geldi. Sarılacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.