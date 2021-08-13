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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Mesut Özil: Borcum var

Mesut Özil: Borcum var
F.Bahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Fransız basınından L'Equipe'e Türkiye'de geçen 7 ayını anlattı. İşte 32 yaşındaki futbolcudan satır başları:
TÜRKIYE'DE doğmamış ve burada yaşamamış olmama rağmen kan ve gönül bağı sayesinde her zaman aşinaydım. Burada futbol oynamanın ve insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmenin benim için anlamı çok fazla.
TÜRKIYE ile bağlarımı hiç koparmadım. Her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşup televizyonda Fenerbahçe maçları izleyerek büyüdüm.
F.BAHÇE benim çocukluk aşkım. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum.
F.BAHÇE'DE oynamak elbette çok baskı yaratıyor ama bunu bir motivasyon olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince karşılığında en iyisini vermeyi kendinize borç biliyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey

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Mesut Özil: Borcum var
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