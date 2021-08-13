PlayStation değil!

Avcı, play-off vizesi aldıkları maçın ardından iyi yolda olduklarını söyledi. Serkan Asan tercihi üzerinden yapılan eleştirilere de tepki gösterdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde'nin sistemli ve organizasyon takımı olduğunu belirtip, "2. resmi maçımızıoynadık. Lig öncesi genel birmesaj verme adına, hedeflerimizehızlanma adına önemli bir gündü.Oyuncularımı kutluyorum" dedi. Serkan Asan tercihinin çok eleştirilmesi içinse şunları söyledi: "BuPlayStation gibi değil. Veriler kullanıyoruz.Bir sürü yerden geçiyor bu.Serkan altyapıdan gelmiş. Biz sadeceonu konuşacaksakgeriye gideriz. Serkan, Uğurcan, Parmak altyapı kaynağından oynuyor. Bundan daha güzel bir şey var mı! Trabzonspor iyi yolda. Sabır istiyorum." Roma maçı içinse "Maç maç bakıyoruz. Önümüzde Malatya var. Uçakta önce ona çalışacağız" dedi.