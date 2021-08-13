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Giriş Tarihi: 13.8.2021

PlayStation değil!

PlayStation değil!

Avcı, play-off vizesi aldıkları maçın ardından iyi yolda olduklarını söyledi. Serkan Asan tercihi üzerinden yapılan eleştirilere de tepki gösterdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde'nin sistemli ve organizasyon takımı olduğunu belirtip, "2. resmi maçımızı oynadık. Lig öncesi genel bir mesaj verme adına, hedeflerimize hızlanma adına önemli bir gündü. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. Serkan Asan tercihinin çok eleştirilmesi içinse şunları söyledi: "Bu PlayStation gibi değil. Veriler kullanıyoruz. Bir sürü yerden geçiyor bu. Serkan altyapıdan gelmiş. Biz sadece onu konuşacaksak geriye gideriz. Serkan, Uğurcan, Parmak altyapı kaynağından oynuyor. Bundan daha güzel bir şey var mı! Trabzonspor iyi yolda. Sabır istiyorum." Roma maçı içinse "Maç maç bakıyoruz. Önümüzde Malatya var. Uçakta önce ona çalışacağız" dedi.

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