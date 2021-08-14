6 maçı kaçıracak

Antrenmanda omzu çıkan Dimitris Pelkas, son durumunu sosyal medyadan açıkladı
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'nın durumu netlik kazandı. Yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takımda Yunan yıldızın önceki günkü antrenmanda omzunun çıktığı açıklanmıştı. 27 yaşındaki orta saha, dün sosyal medyada durumu hakkında açıklama yaptı. Çok üzgün olduğunu söyleyen Pelkas, "Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. En kısa sürede eski formuma kavuşup takıma katılmak istiyorum. Daha güçlü döneceğim" mesajını paylaştı. Tedavisi başlayan tecrübeli futbolcu bu süreçte ligde Adana Demir, Antalya, Altayve Sivasspor maçlarını, Avrupa'da ise iki Helsinki mücadelesini kaçıracak.