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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Açılış ustası Kartal

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Açılış ustası Kartal

Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u rahat yendi. Son 9 sezonda 8'inci kez ilk haftayı galibiyetle kapatan son şampiyon, maça hızlı başladı. Kenan'ın asistinde N'Koudou ile golü buldu. Rosier'in pasında Atiba farkı ikiye çıkardı. Geçen sezonun yıldızlarından Larin, 90+3'te perdeyi kapattı

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezona da kaldığı yerden devam etti. Sahaya çıkan 11'de geçen sezondan farklı olarak sadece Salih ve Kenan bulunan Beşiktaş, büyük ölçüde aynı kadroyla yola devam etmenin faydalarını gördü.
Sergen Yalçın'ın oyununu bilen futbolcular maça baskılı başladı. Kenan'ın çalışkanlığıyla birlikte N'Koudou'nun ayağından gelen golle birlikte Kartal skor avantajını maçın başında yakaladı.
İkinci devrenin başında bu kez Beşiktaş'ın Benjamin Button'ı Atiba sahneye çıktı ve takımını rahatlattı. Siyah-beyazlılar maçın sonuna kadar hücum girişimlerini sürdürürken, Larin attığı golle 3-0'ı tayin etti. Beşiktaş, geçen sezon göze hoş gelen futboluyla "Bıraktığımız yerden" mesajını verdi ve lige yüksek perdeden giriş yaptı.

N'KOUDOU KALDIĞI YERDEN
Geçen sezon son 5 maçta 4 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kevin N'Koudou, yeni sezonun da ilk golü atan isim oldu. Fransız yıldız, "Tekrar futbola ve taraftara dönmek güzel. Golü de hissettim. Ben de içeri girdim ve fena da bir şut çekmedim" derken, gol sevinci için de "Rosier'le birimiz gol atsa nasıl sevineceğiz diye konuşuyorduk, bunu seçtik" ifadesini kullandı.

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69'uncu dakikada N'Koudou'nun 1 yerine oyuna giren Larin perdeyi kapatırken, bu Kanadalı'nın 4 maçta Rizespor ağlarına yolladığı 6. gol oldu.

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Rizespor'a karşı 14. maçında ilk golünü atan Atiba, kariyeri boyunca 10 üzeri rakip olduğu 13 takım arasında sadece Galatasaray ağlarını sarsamadı.

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Açılış ustası Kartal
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