Açılış ustası Kartal

Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u rahat yendi. Son 9 sezonda 8'inci kez ilk haftayı galibiyetle kapatan son şampiyon, maça hızlı başladı. Kenan'ın asistinde N'Koudou ile golü buldu. Rosier'in pasında Atiba farkı ikiye çıkardı. Geçen sezonun yıldızlarından Larin, 90+3'te perdeyi kapattı
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezona da kaldığı yerden devam etti. Sahaya çıkan 11'de geçen sezondan farklı olarak sadece Salih ve Kenan bulunan Beşiktaş, büyük ölçüde aynı kadroyla yola devam etmenin faydalarını gördü. Sergen Yalçın'ın oyununubilen futbolcular maça baskılıbaşladı. Kenan'ın çalışkanlığıyla birlikteN'Koudou'nun ayağından gelengolle birlikte Kartal skor avantajınımaçın başında yakaladı.
İkinci devrenin başında bu kez Beşiktaş'ın Benjamin Button'ı Atiba sahneye çıktı ve takımını rahatlattı. Siyah-beyazlılar maçın sonuna kadar hücum girişimlerini sürdürürken, Larin attığı golle 3-0'ı tayin etti. Beşiktaş, geçen sezon göze hoş gelen futboluyla "Bıraktığımızyerden" mesajını verdi ve lige yüksek perdeden giriş yaptı.
N'KOUDOU KALDIĞI YERDEN
Geçen sezon son 5 maçta 4 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kevin N'Koudou, yeni sezonun da ilk golü atan isim oldu. Fransız yıldız, "Tekrar futbolave taraftara dönmekgüzel. Golü de hissettim.Ben de içeri girdim ve fenada bir şut çekmedim" derken, gol sevinci için de "Rosier'le birimiz gol atsa nasıl sevineceğiz diye konuşuyorduk, bunu seçtik" ifadesini kullandı.
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69'uncu dakikada N'Koudou'nun 1 yerine oyuna giren Larin perdeyi kapatırken, bu Kanadalı'nın 4 maçta Rizespor ağlarına yolladığı 6. gol oldu.
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Rizespor'a karşı 14. maçında ilk golünü atan Atiba, kariyeri boyunca 10 üzeri rakip olduğu 13 takım arasında sadece Galatasaray ağlarını sarsamadı.