Giresun’da da 11’de

Senegalli forvet, St. Johnstone karşısında sınıfı geçti. Giresunspor maçında da formayı kaptı. Oyuncunun 5 milyon Euro altına ise satılması yasak
Mostafa Mohamed'in formsuz girdiği sezonda Galatasaray'ın kurtarıcısı Mbaye Diagne oldu. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen 29 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone maçında golünü attı ve performansıyla sınıfı geçti. Senegalli golcü ligdeki Giresun deplasmanında da sahada olacak ve Mohamed kulübede oturacak. Diagne'nin Florya'daki idman performansının çok iyi olduğu ve Terim'in kendisi hakkındaki olumsuz düşüncesini değiştirdiği öğrenildi. Teknik heyet ve takım arkadaşları, "Diagne'yi İngiltere değiştirmiş.West Bromwich'tendöndüğünden beri Florya'dadaha çok çalışan, daha disiplinlive motive bir Diagnevar" yorumlarını yapıyor. İtalya'dan Cagliari'nin listesinde olan 29 yaşındaki golcüiçin 5 milyon Euro'nun üzerindegelecek teklifler değerlendiremeyealınacak ve son kararı Fatih Terim verecek.
RANDERS'TAN MESAJ VAR
G.Saray'ın Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Randers dün G.Saray taraftarı için mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa, "Bakalım kaçG.Saray taraftarı mesaj yazacak" diyerek ilk temas kuruldu. Geçen sezon Danimarka Ligi'ni 5. sırada tamamlayan Randers, maçlarını 10 bin 300 kişi kapasiteli Cepheus Park'ta oynuyor. Geçtiğimiz sezon Danimarka Kupası'nda zafere ulaşarak Avrupa Ligi bileti alan Randers'ın kadro değeri ise 9 milyon 450 bin Euro. Takımınteknik direktörlük koltuğunda2018'den bu yana Thomas Thomasbergotururken, 4-4-2 sistemi en çok kullanılanoyun biçimi olarak öne çıkıyor.
FATİH TERİM ANNESİNE KOŞTU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesinin hastalığı nedeniyle Adana'ya gitti. Tecrübeli çalıştırıcının annesi Nuriye Terim'in, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Burada ameliyat edilen Nuriye Terim'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Annesinin rahatsızlığını öğrenen Fatih Terim de sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone ile deplasmanda yaptığı maç sonrası memleketine gitti. Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla İmparator'a 'geçmişolsun' dileklerinde bulundular.