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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Giresun’da da 11’de

Giresun’da da 11’de

Senegalli forvet, St. Johnstone karşısında sınıfı geçti. Giresunspor maçında da formayı kaptı. Oyuncunun 5 milyon Euro altına ise satılması yasak

Mostafa Mohamed'in formsuz girdiği sezonda Galatasaray'ın kurtarıcısı Mbaye Diagne oldu. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen 29 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone maçında golünü attı ve performansıyla sınıfı geçti. Senegalli golcü ligdeki Giresun deplasmanında da sahada olacak ve Mohamed kulübede oturacak. Diagne'nin Florya'daki idman performansının çok iyi olduğu ve Terim'in kendisi hakkındaki olumsuz düşüncesini değiştirdiği öğrenildi. Teknik heyet ve takım arkadaşları, "Diagne'yi İngiltere değiştirmiş. West Bromwich'ten döndüğünden beri Florya'da daha çok çalışan, daha disiplinli ve motive bir Diagne var" yorumlarını yapıyor. İtalya'dan Cagliari'nin listesinde olan 29 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifler değerlendiremeye alınacak ve son kararı Fatih Terim verecek.

RANDERS'TAN MESAJ VAR
G.Saray'ın Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Randers dün G.Saray taraftarı için mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa, "Bakalım kaç G.Saray taraftarı mesaj yazacak" diyerek ilk temas kuruldu. Geçen sezon Danimarka Ligi'ni 5. sırada tamamlayan Randers, maçlarını 10 bin 300 kişi kapasiteli Cepheus Park'ta oynuyor. Geçtiğimiz sezon Danimarka Kupası'nda zafere ulaşarak Avrupa Ligi bileti alan Randers'ın kadro değeri ise 9 milyon 450 bin Euro. Takımın teknik direktörlük koltuğunda 2018'den bu yana Thomas Thomasberg otururken, 4-4-2 sistemi en çok kullanılan oyun biçimi olarak öne çıkıyor.

FATİH TERİM ANNESİNE KOŞTU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesinin hastalığı nedeniyle Adana'ya gitti. Tecrübeli çalıştırıcının annesi Nuriye Terim'in, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Burada ameliyat edilen Nuriye Terim'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Annesinin rahatsızlığını öğrenen Fatih Terim de sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone ile deplasmanda yaptığı maç sonrası memleketine gitti. Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla İmparator'a 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

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Giresun’da da 11’de
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