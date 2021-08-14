Kerem en az 20 milyon Euro

Yönetim, 22 yaşındaki oyuncunun ücretini yükseltip, serbest kalma bedelini mukaveleye yazacak. İskoçya'da gecenin kahramanı olan genç futbolcu artık ilk 11'in de değişilmez ismi. Bir Fransız kulübü, 4 milyon Euro ile kapıyı çalsa da yönetim ret yanıtı verdi
St. Johnstone rövanşına 1 gol ve 2 asistle damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, sarıkırmızılı takımda forması en garanti isim. SüperLig'de sahada en az 3 Türkkuralının uygulamaya geçmesiyleKerem'i hocası FatihTerim ilk sırada 11'e yazacak. Bu sezon daha çok süre alacağı için 22 yaşındaki oyuncuya özel beslenme ve bireysel antrenman programı hazırlanırken Terim, Kerem'in hemfiziksel gelişim göstermesini istiyor,hem de pas oyununda top kayıplarınıminimum seviyeye çekmeyi planlıyor.
900 BİN TL OLAN ÜCRETİ ATTIRILACAK
Uzun süredir Avrupa'dan kulüplerin takibinde olan KeremAktürkoğlu için Lyon,EURO 2020'ye scout göndermişfakat genç oyuncu şansbulamamıştı. Ancak gelen son bilgi ise, bir başka Fransız ekibinin kapıyı çaldığı yönünde. Orta sıralarda yer alan bir kulübün 4 milyon Euro'luk teklifine, "Kerem satılık değil" yanıtını veren yönetim, bu teklifi değerlendirmeye bile almadı. Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan 1998 doğumlu kanat forvetin, önümüzdeki günlerde ücretine iyileştirme yapılacak. 900 bin TL garanti parası artırılacakgenç yıldızın yeni transferlerdeolduğu gibi sözleşmesine 20 milyon Euro'nunüzerinde serbest kalma maddesikoyulacak.
HALİL'İN AKLI GALATASARAY'DA
Geçtiğimiz sezonun 2.yarısında G.Sarayforması giyenHalil Dervişoğluiçin Brentford 5milyon Euro'nunüzerinde bonservisisteyince Aslan dabeklemeye geçti. İngilizekibi, sol açık ve santrfordaoynayan Yoane Wissa'yı transferederken, Halil'in de forma şansıazaldı. Genç oyuncu G.Saray'ıisterken, yönetim bir kezdaha Brentford ile temaskuracak. Halil geçensezon Süper Lig'de12 maçta 3 gol, 1asist ile oynamıştı.