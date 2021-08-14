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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Kerem en az 20 milyon Euro

MEHMET ÖZCAN
Kerem en az 20 milyon Euro

Yönetim, 22 yaşındaki oyuncunun ücretini yükseltip, serbest kalma bedelini mukaveleye yazacak. İskoçya'da gecenin kahramanı olan genç futbolcu artık ilk 11'in de değişilmez ismi. Bir Fransız kulübü, 4 milyon Euro ile kapıyı çalsa da yönetim ret yanıtı verdi

St. Johnstone rövanşına 1 gol ve 2 asistle damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, sarıkırmızılı takımda forması en garanti isim. Süper Lig'de sahada en az 3 Türk kuralının uygulamaya geçmesiyle Kerem'i hocası Fatih Terim ilk sırada 11'e yazacak. Bu sezon daha çok süre alacağı için 22 yaşındaki oyuncuya özel beslenme ve bireysel antrenman programı hazırlanırken Terim, Kerem'in hem fiziksel gelişim göstermesini istiyor, hem de pas oyununda top kayıplarını minimum seviyeye çekmeyi planlıyor.

900 BİN TL OLAN ÜCRETİ ATTIRILACAK
Uzun süredir Avrupa'dan kulüplerin takibinde olan Kerem Aktürkoğlu için Lyon, EURO 2020'ye scout göndermiş fakat genç oyuncu şans bulamamıştı. Ancak gelen son bilgi ise, bir başka Fransız ekibinin kapıyı çaldığı yönünde. Orta sıralarda yer alan bir kulübün 4 milyon Euro'luk teklifine, "Kerem satılık değil" yanıtını veren yönetim, bu teklifi değerlendirmeye bile almadı. Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan 1998 doğumlu kanat forvetin, önümüzdeki günlerde ücretine iyileştirme yapılacak. 900 bin TL garanti parası artırılacak genç yıldızın yeni transferlerde olduğu gibi sözleşmesine 20 milyon Euro'nun üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

HALİL'İN AKLI GALATASARAY'DA
Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında G.Saray forması giyen Halil Dervişoğlu için Brentford 5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis isteyince Aslan da beklemeye geçti. İngiliz ekibi, sol açık ve santrforda oynayan Yoane Wissa'yı transfer ederken, Halil'in de forma şansı azaldı. Genç oyuncu G.Saray'ı isterken, yönetim bir kez daha Brentford ile temas kuracak. Halil geçen sezon Süper Lig'de 12 maçta 3 gol, 1 asist ile oynamıştı.

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