Kim imzaladı!

Fenerbahçe, Güney Koreli stoperde muradına erdi. Sarı-lacivertliler, 5 gün önce İstanbul'a getirdiği 24 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kim "Taraftara layık olmaya çalışacağım" dedi
Sarı-lacivertliler, 8 Ağustos'ta İstanbul'a getirdiği Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper MinjaeKim'i resmen kadrosuna kattı. Genç oyununun kulübüyle olan sorunlarını çözen Fenerbahçe, yeni savunmacısı ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe'nin, Kim için düzenlediği tanıtım videosunda sarı-lacivertli oyuncular, yeni takım arkadaşını Korece, "Ailemize hoşgeldin" diye karşılarken, Türkçe öğrenen 24 yaşındaki oyuncu ise "Merhaba,ben buradayım.Şimdi ders zamanı" ifadesini kullandı. Kim, imzanın ardından "Bukulübün büyüklüğünübiliyorum.Taraftarımıza layıkolmaya çalışağım" diye konuştu.
YENİ ADAY CAİCEDO
Fenerbahçe santrfor transferinde listesine Lazio'dan Felipe Caicedo'yu da aldı. İtalyan basınında Tuttomercato'nun haberine göre, Lazio'un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin takımaoturtmaya çalıştığı 4-3-3'te Ciro Immobile veVedat Muriqi'nin gerisinde kalan Ekvadorluyıldız ayrılığın eşine geldi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için İtalyan ekibiyle temas kurduğu ve oyuncunun da düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe gitmek istediği bildirildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok Serie A kulübünün de Caicedo ile ilgilendiği belirtilen haberde, oyuncunun sözleşmesinin gelecek yaz sona ereceğine vurgu yapıldı.