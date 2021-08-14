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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Kim imzaladı!

Kim imzaladı!

Fenerbahçe, Güney Koreli stoperde muradına erdi. Sarı-lacivertliler, 5 gün önce İstanbul'a getirdiği 24 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kim "Taraftara layık olmaya çalışacağım" dedi

Sarı-lacivertliler, 8 Ağustos'ta İstanbul'a getirdiği Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Minjae Kim'i resmen kadrosuna kattı. Genç oyununun kulübüyle olan sorunlarını çözen Fenerbahçe, yeni savunmacısı ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe'nin, Kim için düzenlediği tanıtım videosunda sarı-lacivertli oyuncular, yeni takım arkadaşını Korece, "Ailemize hoş geldin" diye karşılarken, Türkçe öğrenen 24 yaşındaki oyuncu ise "Merhaba, ben buradayım. Şimdi ders zamanı" ifadesini kullandı. Kim, imzanın ardından "Bu kulübün büyüklüğünü biliyorum. Taraftarımıza layık olmaya çalışağım" diye konuştu.

YENİ ADAY CAİCEDO
Fenerbahçe santrfor transferinde listesine Lazio'dan Felipe Caicedo'yu da aldı. İtalyan basınında Tuttomercato'nun haberine göre, Lazio'un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin takıma oturtmaya çalıştığı 4-3-3'te Ciro Immobile ve Vedat Muriqi'nin gerisinde kalan Ekvadorlu yıldız ayrılığın eşine geldi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için İtalyan ekibiyle temas kurduğu ve oyuncunun da düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe gitmek istediği bildirildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok Serie A kulübünün de Caicedo ile ilgilendiği belirtilen haberde, oyuncunun sözleşmesinin gelecek yaz sona ereceğine vurgu yapıldı.

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Kim imzaladı!
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