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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Şimdi Roma düşünsün

Şimdi Roma düşünsün
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Norveç ekibi Molde'yi saf dışı bırakarak, playoff turunda İtalyan ekibi Roma'nın rakibi olmasıyla birlikte iki kulüp taraftarları sosyal medyada karşı karşıya geldi. Bordo-mavili futbolseverler sosyal medyada, "Şimdi Roma düşünsün" etiketiyle paylaşımlar yaptı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinin Roma kulübünü etiketleyerek, "We are coming, "Biz geliyoruz" şeklindeki paylaşımın altında bordo-mavili taraftarlar kolay maçlar olmayacağını, Romalı futbolseverler de Trabzonspor'un çok güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan mesajlar yazdı.

BERAT ÖZDEMİR'DEN DESTEK TEŞEKKÜRÜ
Molde karşısında penaltılarla gelen tur Trabzonspor'da lig öncesi moralleri yükseltti. Berat Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Uzun bir yolculuğun ilk dönemecini kazasız geçirdik. Zor oldu ancak istediğimizi almasını bildik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ülke puanımız adına da önemli olan bu gece, destek mesajlarıyla yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" mesajını verdi.

14 GÜNDE TAM 5 MAÇ
Trabzonspor, 16 Ağustos Pazartesi günü Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçla birlikte çok zorlu bir fikstüre girecek. Bordomavililer, 19-26 Ağustos'ta Roma ile Avrupa Konferans Ligi play-off turunda iki kritik müsabaka yapacak. Ligde de 23 Ağustos'ta Sivasspor ile karşılaşacak olan Fırtına, bu kritik seriyi 29 Ağustos'taki Giresunspor deplasmanı ile noktalayacak.

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