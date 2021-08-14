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Giriş Tarihi: 14.8.2021 15:22 Son Güncelleme: 14.8.2021 15:34

Son dakika: Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

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Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Son dakika haberi... Şu ana kadar 8 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Portekiz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Gedson için yaptığı son teklifi açıklarken, Benfica'nın kararıyla ilgili de tarih verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Şu ana kadar 8 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Portekiz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Gedson için yaptığı son teklifi açıklarken, Benfica'nın kararıyla ilgili de tarih verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas'ın gelmesi sonrası transferde yeni bir rota çizildi.

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli olarak vurguladığı "Oyuncuların geçmişine değil geleceğine para vermeliyiz" sözleri tam manasıyla hayata geçti.

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

GALATASARAY 20 MİLYON EURO'LUK TRANSFER YAPTI

Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Patrick van Aanholt'u kadrosuna bedelsiz kattı.

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Galatasaray gelecek vaat eden 5 futbolcunun transferi için ise toplam 20 milyon Euro harcadı.

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

İşte o transferler:

Sacha Boey (20) - Bonservis bedeli: 1 milyon Euro

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Barış Alper Yılmaz (21) - Bonservis bedeli: 1.5 milyon Euro

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Alexandru Cicaldau (24) - Bonservis bedeli: 6.5 milyon Euro (3 taksitle ödenecek)

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Berkan Kutlu (23) - Bonservis bedeli: 4 milyon Euro

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Victor Nelsson (22) - Bonservis bedeli: 7 milyon Euro (5 taksitle ödenecek)

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

RECORD: GALATASARAY 2'Sİ PEŞİN 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Galatasaray geçen sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Portekiz'in Record gazetesi ise Galatasaray'ın Gedson için Benfica'ya 2'si peşin olmak üzere 10 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı.

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

BENFICA KARARINI PLAY-OFF MAÇLARI SONRASI VERECEK

Haberde Sarı-Kırmızılılar'ın 8 milyon Euro'luk parayı taksitler halinde ödemek istediği belirtildi.

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Ayrıca Benfica'nın Portekizli oyuncu için son kararını Şampiyonlar Ligi play-off'unda oynanacak olan PSV maçlarının ardından verileceği kaydedildi.

Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

22 yaşındaki Gedson geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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