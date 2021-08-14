Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Şu ana kadar 8 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Portekiz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Gedson için yaptığı son teklifi açıklarken, Benfica'nın kararıyla ilgili de tarih verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli olarak vurguladığı "Oyuncuların geçmişine değil geleceğine para vermeliyiz" sözleri tam manasıyla hayata geçti.
GALATASARAY 20 MİLYON EURO'LUK TRANSFER YAPTI
Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Patrick van Aanholt'u kadrosuna bedelsiz kattı.
İşte o transferler:
Sacha Boey (20) - Bonservis bedeli: 1 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz (21) - Bonservis bedeli: 1.5 milyon Euro
Alexandru Cicaldau (24) - Bonservis bedeli: 6.5 milyon Euro (3 taksitle ödenecek)
Berkan Kutlu (23) - Bonservis bedeli: 4 milyon Euro
Victor Nelsson (22) - Bonservis bedeli: 7 milyon Euro (5 taksitle ödenecek)
RECORD: GALATASARAY 2'Sİ PEŞİN 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Galatasaray geçen sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek için ise çalışmalarını sürdürüyor.
Portekiz'in Record gazetesi ise Galatasaray'ın Gedson için Benfica'ya 2'si peşin olmak üzere 10 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı.
BENFICA KARARINI PLAY-OFF MAÇLARI SONRASI VERECEK
Haberde Sarı-Kırmızılılar'ın 8 milyon Euro'luk parayı taksitler halinde ödemek istediği belirtildi.
Ayrıca Benfica'nın Portekizli oyuncu için son kararını Şampiyonlar Ligi play-off'unda oynanacak olan PSV maçlarının ardından verileceği kaydedildi.
22 yaşındaki Gedson geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.