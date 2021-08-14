Son dakika: Galatasaray’ın Gedson Fernandes teklifini açıkladılar! Transfer için tarih verildi

Son dakika haberi... Şu ana kadar 8 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Portekiz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Gedson için yaptığı son teklifi açıklarken, Benfica'nın kararıyla ilgili de tarih verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Şu ana kadar 8 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Portekiz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Gedson için yaptığı son teklifi açıklarken, Benfica'nın kararıyla ilgili de tarih verdi. İşte son dakika haberinin detayları...