Trabzonspor Manolis Siopis ile söz kesti! Transferin bitmesi an meselesi...

Ancak Alanyaspor'un takas teklifine sıcak bakmadığı ve 1.5 milyon Euro bosvervis istediği belirtildi. Bordo-mavililer ise 800 bin Euro önerdi. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

BAKASETAS İKNA ETTİ

Trabzonspor'un geçen sezon devre arası Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas da bu transfer çalışmasında aktif rol aldı. Eski takım arkadaşı ve vatandaşı olan Siopis ile bire bir görüşen Bakasetas'ın Trabzonspor hakkındaki olumlu sözlerinin oyuncunun ikna olmasında etkili olduğu belirtildi.