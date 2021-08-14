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Giriş Tarihi: 14.8.2021 09:15 Son Güncelleme: 14.8.2021 09:21

Trabzonspor Manolis Siopis ile söz kesti! Transferin bitmesi an meselesi...

Trabzonspor Manolis Siopis ile söz kesti! Transferin bitmesi an meselesi...

Trabzonspor, Alanyaspor'un 27 yaşındaki başarılı oyuncusu Manolis Siopis ile söz kesti. Akdeniz ekibinin izniyle yapılan görüşmeler sonrasında Yunan orta saha oyuncusu bordo-mavililerin teklifini kabul etti. Kulüpler arasında ise bonservis pazarlığı sürüyor.

Trabzonspor'da transfer bitmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle defansif bir orta saha oyuncusu arayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis ile prensipte anlaştı. 1 yıl daha sözleşmesi olması dolayısıyla Siopis ile görüşmek için öncelikle Alanyaspor'la temasa geçen Trabzonspor kanadı, takas formülü üzerinde durdu. Oyuncu ile de yapılan ilk görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Ancak Alanyaspor'un takas teklifine sıcak bakmadığı ve 1.5 milyon Euro bosvervis istediği belirtildi. Bordo-mavililer ise 800 bin Euro önerdi. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

BAKASETAS İKNA ETTİ

Trabzonspor'un geçen sezon devre arası Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas da bu transfer çalışmasında aktif rol aldı. Eski takım arkadaşı ve vatandaşı olan Siopis ile bire bir görüşen Bakasetas'ın Trabzonspor hakkındaki olumlu sözlerinin oyuncunun ikna olmasında etkili olduğu belirtildi.

"GEÇEN SEZON LİGİN EN İYİSİYDİ"

Siopis, geçen sezon Süper Lig'de en fazla pas arası yapan Alanyaspor oyuncusuydu.

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Trabzonspor Manolis Siopis ile söz kesti! Transferin bitmesi an meselesi...
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