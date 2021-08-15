Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

Süper Lig'in 1. Hafta mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kıran kırana bir mücadele için yeşil sahaya çıkacak. 2 takım da yeni sezona galibiyetle başlamak isteyerek, kazanan olmak için kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi televizyon ekranlarında takip etmek isteyen sporseverler ise "Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm detayları şöyle;