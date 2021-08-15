Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.8.2021 23:06 Son Güncelleme: 15.8.2021 23:06

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda ilk hafta heyecanı sürüyor. Ligin 1. Hafta mücadeleleri kapsamında Adana Demirspor ile Fenerbahçe yeşil sahada bir araya gelecek. Sezonun ilk maçına çıkacak olan her iki takımda galip gelerek sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor. Öte yandan müsabakayı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen fubolseverler Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve maça ilişkin merak edilen detaylar.

Süper Lig'in 1. Hafta mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kıran kırana bir mücadele için yeşil sahaya çıkacak. 2 takım da yeni sezona galibiyetle başlamak isteyerek, kazanan olmak için kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi televizyon ekranlarında takip etmek isteyen sporseverler ise "Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm detayları şöyle;



Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında ilk düdük 15 Ağustos 2021 Pazar (bugün) saat: 21:45'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

A. Demirspor XI: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan, Castro, Akıntola, Balotelli

Fenerbahçe XI: Altay, Tisserand, Atilla, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta



FENERBAHÇE KAFİLESİ, ADANA'YA GELDİ; KARŞILAMADA GALATASARAYLI TARAFTARLAR DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, Adana'da yüzlerce taraftar karşılarken havalimanında Galatasaray formalı iki taraftarın da olması dikkat çekti.



Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 21:45'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-laciverli taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanına gelerek tezahürat yaptı. Takım otobüsünün çıkmasıyla birlikte, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı.

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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...
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