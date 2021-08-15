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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Aragümrük’ün Musa’sı var

Aragümrük’ün Musa’sı var

İstanbul ekibi, evinde Gaziantep FK’yı yenerken, flaş transferi Ahmed Musa ilk maçında şov yaptı

İtalyan teknik adam Farioli'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük, ilk maçında sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. İstanbul ekibi 10. dakikada yeni transferi Ahmed Musa'nın hazırladığı pozisyonda Djilobodji'nin kendi ağlarını vurmasıyla öne geçti. Konuk takım 17'de Sagal'ın penaltısıyla eşitliği buldu. Ancak iki dakika sonra Pesic attığı golle skoru 2-1 yaptı. İlk yarının son bölümünde kırmızı kart gören Sagal, Gaziantep'i 10 kişi bıraktı. 90'da Karagümrük'ün flaş transferi Ahmed Musa, sahne alıp farkı ikiye çıkardı: 3-1. Uzatmada Djilobodji'nin golü Bulut'un takımına yetmedi: 3-2.

HATAY VE PAŞA PUANLARI PAYLAŞTI
Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa'nın mücadelesinde kazanan çıkmadı: 1-1. İstanbul temsilcisi baskılı başladığı deplasmandaki karşılaşmada 17. dakikada serbest vuruş kazandı. Paşa'nın yeni transferi Eysseric, harika frikik golüyle takımını öne geçirdi. Karşılıklı ataklar sonuç vermezken ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Hatay, 71'de golü buldu. Taze kan olarak takıma kazandırılan Lobzhanidze, ceza sahasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

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Aragümrük’ün Musa’sı var
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