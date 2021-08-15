Aragümrük’ün Musa’sı var

İtalyan teknik adam Farioli'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük, ilk maçında sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. İstanbul ekibi 10. dakikada yeni transferi Ahmed Musa'nın hazırladığı pozisyonda Djilobodji'nin kendi ağlarını vurmasıyla öne geçti. Konuk takım 17'de Sagal'ın penaltısıyla eşitliği buldu. Ancak iki dakika sonra Pesic attığı golle skoru 2-1 yaptı. İlk yarının sonbölümünde kırmızı kart görenSagal, Gaziantep'i 10 kişi bıraktı. 90'da Karagümrük'ün flaş transferi Ahmed Musa, sahne alıp farkı ikiye çıkardı: 3-1. Uzatmada Djilobodji'nin golü Bulut'un takımına yetmedi: 3-2.
HATAY VE PAŞA PUANLARI PAYLAŞTI Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa'nın mücadelesinde kazanan çıkmadı: 1-1. İstanbul temsilcisi baskılı başladığı deplasmandaki karşılaşmada 17. dakikada serbest vuruş kazandı. Paşa'nın yenitransferi Eysseric, harika frikik golüyletakımını öne geçirdi. Karşılıklı ataklar sonuç vermezken ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Hatay, 71'de golü buldu. Taze kan olarak takıma kazandırılan Lobzhanidze, ceza sahasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.