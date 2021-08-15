Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi için çarpıcı sözler! "Belçikalı Balotelli"

SABAH yazarları, Beşiktaş'ın Chelsea'den yeni transferi Michy Batshuayi'yi mercek altına aldı. Bülent Timurlenk, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan, 27 yaşındaki Belçikalı golcünün Siyah-beyazlı takıma neler katabileceğini yazdı. İşte o sözler...
Günün tartışması: Batshuayi, Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olursa Çaykur Rize'ye fark atan Kartal nasıl bir güç kazanır?
ÖMER ÜRÜNDÜL: ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI
Beşiktaş'ın şu an en önemli artısı, birbirini tanıyan futbolculardan oluşan oturmuş sistemi… Zaten Rizespor ile oynanan açılış maçında da takım tam hazır olmamasına rağmen bu görüldü. Beşiktaş'ın bir diğer özelliği de orta sahasındaki Atiba ve Josef etkili pres yapan ve devamlılıkları olan oyuncular. Buna uyum sağladıkça Salih de katkıyı her zaman verebilir.
Mutlak surette bir santrfor transferi gerekiyor Beşiktaş'a… Kenan Karaman, faydalı bir oyuncu ama Batshuayi gelirse tabii takım çok daha güçlenecek. Yine bu tip konuları yorumlarken üstünde durduğum şeyi tekrarlayayım; Batshuayi fizik olarak güçlü olduğunda çok katkı sağlar ama birçok yabancı futbolcu İstanbul'da fizikten düşüyor. Aynı sözlerim çok yetenekli bir oyuncu olan bir diğer yeni transfer Alex Teixeira için de geçerli. Bu iki oyuncu fizikten düşmezse Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayıdır.
GÜRCAN BİLGİÇ: AVRUPA'DA İŞİ KOLAY OLMAZ
Beşiktaş'ın iyi bir santrfora ihtiyacı var. Çaykur Rizespor'u sahasında farklı yenmiş olması bu durumu değiştirmez. Yenilmiş olsaydı da aynı şey geçerli olacaktı. İlk maçta alınan galibiyette takımın geçen seneden kalan becerileri, problemleri çözdü. Bu karşılaşmada Beşiktaş'ın galibiyeti değil Rizespor'un "Felaket" hali tartışmaya açık.
Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak bir takıma alınacak her iyi oyuncu, değer katar. Beşiktaş, Türkiye'de temposu, baskısı, seyircisi veya rakiplerin kalite problemleriyle işini çözüyor. Ancak Avrupa'da bu olmaz. Hem Alex Teixeira hem de Batshuayi veya alınacak bu kalitede herhangi bir santrforun takımın gücüne katkısı pozitif olur.
Ancak Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamalarında stoper ve merkez orta saha istediğini duydum. Sergen Hoca önceliğini takım direncine vermiş gözüküyor. Ben uzun maratonda bu görüşe de saygı duyarım.
MURAT ÖZBOSTAN: ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIR
Şampiyon Beşiktaş'ın Rizespor karşısında ortaya koyduğu futbol; istek, iştah, arzu olarak tek kelimeyle mükemmeldi... Sanki hiç lig bitmemiş gibi bir mücadele gösterdiler. Hatta 90 değil, 120 dakika bile oynayabilirlerdi. Kenan yaptığı asistin yanı sıra bir görev adamı olduğunu gösterdi. Çok çalıştı.
Belki bir Aboubakar değil ama onun yerinde onun eksikliğini kapatmak için mücadele etti. Michy Batshuayi'nin gelmesi Alex'in formayı alacak olması Beşiktaş'ı bu ligin tartışmasız bir numaralı şampiyon adayı yapar. Beşiktaş, çok alternatifli bir kadroya sahip. Her mevkinin bol miktarda oyuncusu var.
Bir de stoper transferi yapacak olduğunu düşünürsek Beşiktaş'ın kadrosu bu lig için oldukça iddialı! Ama önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek başarı ve toplanacak puanlar. Beşiktaş'ı buradaki başarısıyla değerlendirmek görmek ve alkışlamak isterim.
10 MADDE | BÜLENT TİMURLENK: BELÇİKALI BALOTELLI
1- 2 Ekim 1993 Brüksel doğumlu Michy Batshuayi, Demokratik Kongo kökenli. Babası Pino ve annesi Leya, 1980'li yıllarda Brüksel'e göç eden bir çift.
2- Batshuayi'nın kuzeni Aaron Leya İseka da futbolcu. İngiltere Championship ekibi Barnsley takımında oynuyor.
3- Altyapı yıllarında süratiyle dikkat çekerken, topla oynamayı çok sevdiğinden arkadaşları tarafından 'bencil' olarak nitelendiriliyordu. Standard Liege kulübünde Kevin Mirallas, Axel Witsel, Marouane Fellaini, Eliaquim Mangala ve Nacer Chadli'nin yetiştiği altyapının ürünü.
4- 2011-12 sezonunda 7, ertesi yıl 12 ve Marsilya'ya transferi öncesi 22 gol atan Batsuayi'yi Fransız kulübüne transfer eden kişi Arjantinli teknik adam Bielsa'ydı.
5- Andre Pierre Gignac'ın 1. santrfor olduğu Marsilya'da 26 maçta 9 gol atan Batshuayi ertesi sezon kulüpten birçok ismin ayrılmasının ardından 43 maçta 21 gol attı.
6- Chelsea'ye transferinden bir yıl önce 28 Mart 2015'te Belçika Milli Takım formasını, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 5-0 yendikleri karşılaşmada giydi. 35 kez milli olan Batshuayi'nin 22 golü var.
7- Antonıo Conte döneminde Chelsea'ye 39 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve takımın Belçikalı yıldızı Eden Hazard'la bir araya gelen Batshuayi, o günlerde Londra kulübü taraftarlarına efsane yıldızları Drogba'yı hatırlatıyordu.
8- Chelsea'nin 2017'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Batshuayi ertesi sezonun ikinci yarısını Valencia'da kiralık geçirdi. Aynı transfer döneminde Fenerbahçe de onun peşindeydi.
9- Çizgi romanlara ve çizgi filmlere karşı büyük ilgisi olan 'Batsman' çok geniş bir oyuncak koleksiyonuna sahip. Süper kahramanların da figürlerini biriktiriyor.
10- Batshuayi, bir dönem Avrupa'da Belçikalı Balotelli olarak anılıyordu.