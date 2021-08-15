Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi için çarpıcı sözler! "Belçikalı Balotelli"

Mutlak surette bir santrfor transferi gerekiyor Beşiktaş'a… Kenan Karaman, faydalı bir oyuncu ama Batshuayi gelirse tabii takım çok daha güçlenecek. Yine bu tip konuları yorumlarken üstünde durduğum şeyi tekrarlayayım; Batshuayi fizik olarak güçlü olduğunda çok katkı sağlar ama birçok yabancı futbolcu İstanbul'da fizikten düşüyor. Aynı sözlerim çok yetenekli bir oyuncu olan bir diğer yeni transfer Alex Teixeira için de geçerli. Bu iki oyuncu fizikten düşmezse Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayıdır.