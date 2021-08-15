Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Balotelli ve Belhanda’lı Adana Demirspor deplasmanında! 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 15.8.2021 20:45 Son Güncelleme: 15.8.2021 20:53

Son dakika: Fenerbahçe Balotelli ve Belhanda’lı Adana Demirspor deplasmanında! 11'ler belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe Balotelli ve Belhanda’lı Adana Demirspor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig’de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Günün maçında Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Adana Demirspor’a konuk olacak. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe’de Pelkas, Valencia, Mert Hakan Yandaş gibi önemli isimler yok. Adana Demirspor’da ise Balotelli Süper Lig’de ilk resmi maçına çıkacak. İki takımın da 11'leri belli oldu.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maçında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Vitor Pereira yönetiminde ilk resmi maçını oynayacak olan Fenerbahçe'de tam 10 oyuncu kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11'i: "Altay, Tisserand, Attila, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta."

FENERBAHÇE'DE KADRODA OLMAYAN İSİMLER

-Mert Hakan Yandaş
-Steven Caulker
-Zanka
-Nabil Dirar
-Mauricio Lemos
-Min Jae Kim
-Dimitris Pelkas
-Burak Kapacak
-Çağtay Kurukalıp
-Enner Valencia

Adana Demirspor'un ilk 11'i: "Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan, Castro, Akintola, Balotelli."

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kaybeden Adana Demirspor, daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (3G 6B).

-Adana Demirspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda toplam 27 gol sevinci yaşadı.

-1994/95'ten bu yana ilk kez Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, o sezon oynadığı son 29 maçta galibiyet alamamıştı (6B 23M). Mavi Şimşekler bu karşılaşmayı kazanamazsa, Süper Lig tarihinde 30+ maçlık galibiyet hasreti yaşayan ilk takım olacak.

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Son dakika: Fenerbahçe Balotelli ve Belhanda’lı Adana Demirspor deplasmanında! 11'ler belli oldu
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