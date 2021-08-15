Son dakika: Fenerbahçe Balotelli ve Belhanda’lı Adana Demirspor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Adana Demirspor'un ilk 11'i: "Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan, Castro, Akintola, Balotelli."

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kaybeden Adana Demirspor, daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (3G 6B).

-Adana Demirspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda toplam 27 gol sevinci yaşadı.

-1994/95'ten bu yana ilk kez Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, o sezon oynadığı son 29 maçta galibiyet alamamıştı (6B 23M). Mavi Şimşekler bu karşılaşmayı kazanamazsa, Süper Lig tarihinde 30+ maçlık galibiyet hasreti yaşayan ilk takım olacak.