Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | BEİN SPORTS CANLI YAYIN İZLE
Giriş Tarihi: 16.8.2021 21:37 Son Güncelleme: 16.8.2021 21:37

Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | BEİN SPORTS CANLI YAYIN İZLE

Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | BEİN SPORTS CANLI YAYIN İZLE

Süper Lig’in 1. Hafta son maçında Galatasaray, Giresunspor’a konuk oluyor. Fatih Terim yönetiminde Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda ilk maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı takım rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmayı televizyonlarından takip edecek olan futbolseverler ise Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Giresunspor Galatasaray maçı canlı izleme linki maça ilişkin tüm detaylar.

Süper Lig 2021-2022 sezonun ilk haftası Giresunspor - Galatasaray müsabakasıyla sona eriyor. Her iki takımın da yeni sezona galibiyetle başlamak isteyerek sahaya çıkacağı mücadeleyi izlemek ve karşılaşmanın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detaylara erişmek isteyerek "Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig 1. Hafta Giresunspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve maç saati detayları şöyle;

  • Giresunspor - Galatasaray maçında ilk düdük 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 21:45'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.


GİRESUNSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER


GİRESUNSPOR XI: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah Bilazer, Serginho, Balde

GALATASARAY XI: Muslera, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Berkan, Luyindama, Cicaldau, Marcao, Feghouli, Diagne, Boey

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Giresunspor - Galatasaray maçını canlı olarak izleyebilirsiniz...

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/gzt-giresun-galatasaray?autoPlay=True


GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI BURAK ELMAS YENİ SEZON İÇİN UMUTLU

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Giresunspor'la karşılaşacak Galatasaray, Giresun'a ulaştı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda çok sayıda taraftarın karşıladığı Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otele giderek maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah çok güzel bir maç olacak. Aynı zamanda Giresun'da akrabalarımızla birlikte olacağız." dedi.

Bir gazetecinin "Yeni sezondan neler bekliyorsunuz" sorusu üzerine Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." cevabını verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
Afganistan'dan son dakika haberleri: Taliban Başkanlık Sarayı'nda! BM toplanıyor
Son dakika haberler | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Bilim Kurulu'ndan flaş tavsiye kararı
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Pereira’nın yeni sistemine çok sert sözler! “Fenerbahçe toplama kampı…”
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
MasterChef’te kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? 15 Ağustos 2021 MasterChef’te 11. önlüğü kim aldı?
SON DAKİKA: Fenerbahçe aradığı ismi Bundesliga'da buldu! Luiz Gustavo'dan sonra ikinci Brezilyalı...
Son dakika: Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 77 oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | BEİN SPORTS CANLI YAYIN İZLE
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA