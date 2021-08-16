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Giriş Tarihi: 16.8.2021

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Mesaisi yoğun

14 gün içinde Süper Lig ve Avrupa’da çok önemli 5 karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray, zorlu süreci kayıpsız atlatmayı hedefliyor

İskoçya'dan döndükten sonra bir gün izin yapan G.Saray, 14 gün içinde 5 maç oynayacak. Giresun deplasmanının ardından 1 gün İstanbul'da kalacak Terim ve talebeleri, çarşamba günü Danimarka'nın yolunu tutacak ve perşembe akşamı Randers ile Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için oynayacak. Haftaya üç gün arayla Türk Telekom Stadı'nda Hatay maçı ve Randers rövanşına çıkacak Aslan'ın milli ara öncesi son sınavı 29 Ağustos'ta Kasımpaşa'ya karşı. Sarı-kırmızılı takım iki haftada 3'ünü deplasmanda oynayacağı bu 5 maçta kayıp yapmak istemiyor. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmanın değeri 6.4 milyon Euro. Terim, iki senedir uzak kaldığı şampiyonluk için Süper Lig'e iyi başlamak istiyor.

Victor Nelsson takımla Giresun'a gitti ama…
Galatasaray'da Victor Nelsson'un transferiyle yabancı sayısı 16'ya yükselmişti. Türkiye'de takımlar, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Sarı-kırmızılılar, Omar'ın lisansını çıkartmadı ancak takımda hâlâ bir fazla yabancı bulunuyor. Galatasaray, Ozornwafor ve Sekidika'yı kiralık gönderecek kulübü henüz bulamazken, Nelsson ise takıma alışması adına Giresun'a götürüldü. Danimarkalı stoperin lisansı çıkmadığı için stoperde Luyindama oynayacak. İstanbul'da bırakılan Ozornwafor ve Sekidika kulüp bulursa Nelsson kadroya girecek.

Avrupa'da hakemler belli oldu
Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında 19 Ağustos Perşembe günü oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu: Avrupa Ligi Play-Off Turu 20.00 Randers-Galatasaray: >> Jesus Gil Manzano (İspanya) 21.45 Fenerbahçe-HJK Helsinki: >> Benoit Bastien (Fransa) Konferans Ligi Play-Off Turu 20.30 Trabzonspor-Roma: >> Matej Jug (Slovenya) 21.00 Sivasspor-Kopenhag: >> Mykola Balakin (Ukrayna)

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