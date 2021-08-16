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Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:54 Son Güncelleme: 16.8.2021 15:19

Mesut Özil'in ilk golü Avrupa'da manşetlere çıktı! Balotelli...

İHA
Mesut Özil’in ilk golü Avrupa’da manşetlere çıktı! Balotelli...

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Mesut Özil, dün akşamki Adana Demirspor maçında Türkiye kariyerinin ilk golünü attı. Fenerbahçe'de bu sezon 10 numaralı formayı terleten Mesut Özil'in ilk golü Avrupa basınında da geniş yer buldu. Sarı lacivertliler Mesut'un golüyle Adana'dan galibiyetle döndü.

Adana Demirspor karşısında ikinci yarının hemen başında sahneye çıkan ve takımının galibiyet golünü atan Mesut Özil'e Avrupa basınından övgüler geldi. 1.5 sene sonra gelen gol sonrası Avrupa basını Mesut'u manşetlerine taşıdı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayla attığı ilk gol dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Özil'in Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol İngiliz, İtalyan ve Alman basınında yer alırken, birçok medya kuruluşu ise Özil'in ilk gol sevincini manşetlere taşıdı.

Dünya basınında Özil'in golü, 'Taraftarı olduğu kulüpte ilk golü', 'Fenerbahçe ile 18 ay sonra golünü attı', 'Özil, attığı golle Balotelli'li Adana Demirspor'u mağlup etti' şeklinde yer aldı.

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Mesut Özil'in ilk golü Avrupa'da manşetlere çıktı! Balotelli...
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