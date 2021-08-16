Son dakika: Beşiktaş’tan Michy Batshuayi transferini açıkladı! Yıldız golcü İstanbul’a geliyor...

Son dakika... Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi bu gece saat 00:00'da İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
BATSHUAYİ CHELSEA'DEN KİRALANDI
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin işlemleri bugün tamamlanacak ve Belçikalı oyuncu çarşamba günü İstanbul'da olacak. Ancak Chelsea'nin son anda sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kaldırdığı ve futbolcuyu 3 milyon Euro'ya 1 yıllığına kiraladığı belirtildi. Batshuayi'nin Gaziantep FK maçında kadroda olması da bekleniyor.
TRANSFERİN MELİYETİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş, bu transfer için kiralama ücreti ödemeyecek. Sözleşmede 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var ama mecburi değil.
'YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM'
27 yaşındaki yıldız da siyah- beyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Marsilya'da birlikte forma giydiği N'Koudou ile Rize maçından sonra görüşen Batshuayi, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyledi.
Nkoudou ve Batshuayi Marsilya'da aynı dönemde forma giymişti.
"BEŞİKTAŞ BANA İYİ GELECEK"
Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Sosyal medyadan hiç durmadan mesaj attılar. 1.5 milyon mesajı görmek beni çok şaşırttı. Seninle tekrar buluşmak güzel olacak. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum, Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum" dedi.
5 GOLLE ŞOV YAPTI
Sezona 3-0'lık Crystal Palace galibiyetiyle başlayan Chelsea, dün ise hazırlık maçı yaptı. Teknik direktör Tuchel, ligde görev alamayan oyunculara 5. Lig ekibi Weymouth karşısında şans verdi. Maviler rakibini 13-0'lık sonuçla ezerken, Michy Batshuayi karşılaşmanın yıldızı oldu ve tam 5 gol kaydetti.
Batshuayi, 2016 yılında Marsilya'dan 33.2 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Chelsea'de istenilen performansı gösteremeyen Batshuayi daha sonra Valencia, Dortmund ve Crystal Palace gibi takımlara kiralık olarak gönderişmişti. ,
STOPERDE HEDEF BOATENG!
Bundesliga ekibi Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki Gana asıllı Alman stoper Jerome Boateng için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılarda iki sezon önce forma giyen Kevin-Prince Boateng'in üvey kardeşi olan Jerome için şartlar zorlanacak. Kevin'in de Beşiktaş ile ilgili oldukça olumlu görüşlerini kardeşine aktardığı bildirildi.