Son dakika: Beşiktaş’tan Michy Batshuayi transferini açıkladı! Yıldız golcü İstanbul’a geliyor...

STOPERDE HEDEF BOATENG!

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki Gana asıllı Alman stoper Jerome Boateng için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılarda iki sezon önce forma giyen Kevin-Prince Boateng'in üvey kardeşi olan Jerome için şartlar zorlanacak. Kevin'in de Beşiktaş ile ilgili oldukça olumlu görüşlerini kardeşine aktardığı bildirildi.