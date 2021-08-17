Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da
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Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da 17.08.2021 | 01:45
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01:35
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ozan Tufan'a Watford kancası! 16.08.2021 | 15:45
03:06
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Serdar Dursun 6-8 hafta yok! 16.08.2021 | 15:42
02:07
Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya sert eleştiri! 15.08.2021 | 00:00
09:22
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi 14.08.2021 | 11:30
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Beşiktaş, Batshuayi'yi bitirmeye yakın! 14.08.2021 | 00:50
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2021/2022 sezonunda Süper Lig maç özetleri A Spor'da! 13.08.2021 | 15:31
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Fatih Terim'den St. Johnstone maçı sonrası Feghouli sözleri! 13.08.2021 | 00:44
06:11
Trabzonspor Molde maçı sonrası Abdullah Avcı galibiyeti yorumladı! 12.08.2021 | 22:45
09:05
Trabzonspor Norveç'te penaltılarla turladı! Rakip AS Roma 12.08.2021 | 22:08
01:11
GOL | Molde 1-1 Trabzonspor 12.08.2021 | 21:24
01:06
GOL | Molde 0-1 Trabzonspor 12.08.2021 | 20:26