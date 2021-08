Emin Adanur’dan Mustafa Er açıklaması: Bunun bedelini ödemeye hazırım

Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er dönemi sona ererken, yankıları sürüyor. Mustafa Er, yaptığı açıklama ile camiaya veda ederken, dün sabah antrenmanın ardından yönetim ile paylaştığı üzere kendi isteği ile ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

İstifasını sunduğu yöneticilerin bir kesiminin kalması yönünde ikna çabalarının olduğuna işaret eden Er, "Tarafıma sosyal medya üzerinden yapılan yaklaşımı saygısızca bulduklarını ve istifayı geri çekmemi istediler. Ancak şunu bilmenizi isterim ki çok üzgünüm. Sadece üzgünüm. Bu yaklaşımı ve söylemi hak edecek ne yaptık biz? Her maçın günahı da bedeli de olur denmiş. Bu bedeli takımdaki oyuncularıma ödetemem. Sorumluluğu alıyorum. Çünkü teknik ekibin başında ben varım ve hedefe alınan benim. Hissettiklerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Her ne olursa olsun Bursaspor makamlarına yakışır şekilde olsun diye kalemimi inatla yine de makama değil kendi kalbime batırarak yazmak istiyorum. Doğrusu ve yakışanı budur. Hem bedel ödemek nedir ki Bursaspor için? Başımla beraber. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Ancak isterdim ki her şey daha mertçe ve daha dürüstçe olsun. Aylardır gece gündüz titizlikle üzerinde çalıştığımız ve sizlere defalarca güncelleyerek verdiğimiz oyuncu transfer listelerinde veto yemeden sözümüzün geçmesini isterdik mesela. En azından bizden daha çok dikkate aldığınız menajerler kadar. Çünkü sportif alanda tek yetkili hocamızdır sözünüz bunu gerektirirdi" ifadelerine yer verdi.