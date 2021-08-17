Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor
Giriş Tarihi: 17.8.2021 09:09 Son Güncelleme: 17.8.2021 09:16

Son dakika: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Son dakika haberi... Watford ile anlaşan Ozan Tufan için söz sırası Fenerbahçe'de... İngiliz yetkilileri ile görüşme halinde olan Sarı-Lacivertli yönetimin Ozan transferindeki planı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ise takasla geliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçtiğimiz sezon hem Fenerbahçe hem Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'da çok sayıda kulübün dikkatini çeken Ozan Tufan'a İngiltere kapısı açılıyor...

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Daha önce Crystal Palace'a transferi son anda gerçekleşmeyen 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Watford ile prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Sarı-Lacivertli kulüp ile menajerler aracılığıyla ilk teması kuran İngiliz yetkililerin, resmi teklifini yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

TRANSFER OLURSA FENERBAHÇE LİMİTİ AÇACAK
Watford, Ozan için kiralama teklifi sunarken, Fenerbahçe yönetimi sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Transferle ilgili son durum bugün netlik kazanacak.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Milli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali hayli yüksek görünüyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe limit konusunda rahatlayacak.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Böylelikle planlanan santrfor, sol kanat ve orta alan takviyeleri için limit açılacak ve Kanarya, hedeflediği isimler üzerinde daha net biçimde yoğunlaşacak.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

FENERBAHÇE, MOUSSA DEMBELE İÇİN VİTES ARTTIRDI

Bu arada Serdar Dursun'un sakatlanması sonrası golcü transferinde hızını artıran Fenerbahçe, Fransa'da pazarlık masasına oturduğu Moussa Dembele'yi bitiriyor.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Fransız santrfor ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, Pelkas için İstanbul'a gelecek olan Lyon'un sportif direktörü Juninho ile görüşmeleri başlatacak.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Takas formülüyle transferin çözülmesini isteyen Fenerbahçe, bir an önce bu işi bitirip 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

SERDAR DURSUN 2 AY YOK

Öte yandan sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de yeni transfer Serdar Dursun'dan geldi. Sarılacivertlilerin 1-0 kazandığı Adana Demirspor maçında ikinci yarıda oyuna giren 29 yaşındaki forvet, 70. dakikada omzunu tutarak saha kenarına gelmişti.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Fenerbahçe dün oyuncuyla ilgili açıklama yaptı. Serdar'ın yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı bildirilirken, oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Kanarya'da Pelkas, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra sakatlar listesine Serdar da eklendi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon formasını giydiği Darmstadt 98'de 27 gol atarak Almanya Bundesliga 2'de gol kralı olmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

NAZAR BONCUĞU ALTAY

Fenerbahçe'nin 1 numarası Altay Bayındır, kaldığı yerden devam ediyor. 23 yaşındaki file bekçisi, Adana'da yaptığı 7 kurtarışla sarı-lacivertlilerin sahadaki en iyi ismiydi.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Her geçen gün kendini geliştiren Altay, teknik heyetin de takdirini kazandı. Pereira, oyuncusuna maç sonunda özel olarak teşekkür etti.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Zor günlerde bu performansın çok değerli olduğunu anlatan Pereira, "Bu takımın en önemli parçalarından birisin" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

PEREIRA: EKSİKLERİ GİDERMEK ZORUNDAYIZ

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü ancak karşılaşma içinde yaşanan düşüşler, teknik direktör Pereira ve ekibinin cebine önemli anekdotları koymasını sağladı.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor

Portekizli hocanın maç sonu, "Bu aksaklıkları yaşarken kazanmak önemli. Eksikleri en kısa sürede gidereceğiz" dediği bildirildi. Tecrübeli teknik adamın özellikle rakibe verilen fırsatlar konusunda sıkıntılı olduğu ve bu konuda özel çalışmalar yaptıracağı belirtildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Yeni golcü takasla geliyor
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