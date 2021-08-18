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Giriş Tarihi: 18.8.2021 19:37

Son dakika: Fenerbahçeli Samatta'ya kötü haber! UEFA listesinde yer almadı

Son dakika: Fenerbahçeli Samatta’ya kötü haber! UEFA listesinde yer almadı

Son dakika... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın (19 Ağustos) Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki zorlu maç öncesinde sarı-lacivertliler, UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Samatta'nın kadro dışı kalması ise dikkat çekti. A Spor'un haberine göre Samatta, Finansal Fair Play Kuralları gereği liste dışında kaldı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi. UEFA'da yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takımda santrfor Mbwana Samatta ile yeni transferler Steven Caulker ile Kim Min-Jae UEFA listesinde yer almadı.

Samatta'nın kadroda yer almaması dikkat çekti. Herhangi bir sakatlığı olmayan deneyimli futbolcunun, Finansal Fair Play Kuralları nedeniyle takımda yer almadığı ifade edildi.

Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Enner Valencia kadroda bulunurken, diğer sakat oyuncu Dimitris Pelkas kadroya alınmadı.

Mathias Zanka, Mame Baba Thiam, Mauricio Lemos, Burak Kapacak, Diego Perotti ve Nabil Dirar da kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yer alan oyuncular şunlar: Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Arda Güler, Miha Zach, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Enner Valencia, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan.

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Son dakika: Fenerbahçeli Samatta'ya kötü haber! UEFA listesinde yer almadı
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