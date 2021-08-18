Son dakika Fenerbahçe haberleri! Sarı lacivertliler Adana deplasmanında sezona iyi bir başlangıç yaptı. Vitor Pereira, oyunun iki tarafınını da oynayabilen bir orta saha transferi istiyor. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha takımından ayrılacak.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Samatta'nın formsuzluğu, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığı sonrası takımdaki forvet eksikliği yeniden göze çarptı.
Fenerbahçe'de 9 numara için en ciddi adaylar Leipzig'in Norveçli golcüsü Sörloth! Sörloth'un kulübü Leipzig ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.
Eğer Sörloth transferi olmazsa Lyon'dan Mouusa Dembele ve Cedric Bakambu da adaylar arasında yer alıyor.
SON DAKİKA: OZAN TUFAN YERİNE ANDREAS PEREİRA!
Brezilya basınının haberine göre Manchester United, Andreas Pereira'nın kiralanmasına yeşil ışık yaktı. Oyuncu kiralık olarak Manchester'dan ayrılacak.
Andreas Pereira'yı isteyen takımlar arasında Fenerbahçe de var! Globo internet sitesinin aktardığı bilgiye göre Vitor Pereira, Andreas Pereira'nın transferini istedi.
Ayrıca oyuncunun ülkesi Brezilya'dan da teklifler var. Flamengo, Pereira için oldukça istekli.
ANDREAS PEREİRA DAHA ÖNCE LA LİGA VE SERİEA DA OYNADI
Mancheste United'ın Brezilyalı orta sahası Pereira, PSV altyapısında yetişti. Oradan Manchester United altyapısına geçen oyuncu kiralık olarak Granada forması giydi.
Valencia ve Lazio'da da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu La Liga'da 58 maça çıktı ve 6 gol attı.
Premier Lig'de de 45 maça çıkan Andreas Pereira, 2 gol atıp 4 asist yaptı. Pereira'nın Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maçı var.
Fenerbahçe, Pereira için şartları zorlayacak. Forvet transferiyle birlikte orta saha transferinin de kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.