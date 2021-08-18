Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe taraftarı yoğun bir şekilde forvet transferini bekliyor. Sörtloth, Moussa Dembele ve eski Bursasporlu Cedric Bakambu öne çıkan adaylar arasında. Ozan Tufan'ın Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanması bekleniyor. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda Ozan'ın yerine gelecek isim belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Sarı lacivertliler Adana deplasmanında sezona iyi bir başlangıç yaptı. Vitor Pereira, oyunun iki tarafınını da oynayabilen bir orta saha transferi istiyor. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha takımından ayrılacak.