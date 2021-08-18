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Giriş Tarihi: 18.8.2021 11:45 Son Güncelleme: 18.8.2021 11:53

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe taraftarı yoğun bir şekilde forvet transferini bekliyor. Sörtloth, Moussa Dembele ve eski Bursasporlu Cedric Bakambu öne çıkan adaylar arasında. Ozan Tufan'ın Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanması bekleniyor. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda Ozan'ın yerine gelecek isim belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Sarı lacivertliler Adana deplasmanında sezona iyi bir başlangıç yaptı. Vitor Pereira, oyunun iki tarafınını da oynayabilen bir orta saha transferi istiyor. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha takımından ayrılacak.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Samatta'nın formsuzluğu, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığı sonrası takımdaki forvet eksikliği yeniden göze çarptı.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Fenerbahçe'de 9 numara için en ciddi adaylar Leipzig'in Norveçli golcüsü Sörloth! Sörloth'un kulübü Leipzig ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Eğer Sörloth transferi olmazsa Lyon'dan Mouusa Dembele ve Cedric Bakambu da adaylar arasında yer alıyor.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Fenerbahçe'nin forvet transferini bir hafta içinde bitirmesi bekleniyor.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

SON DAKİKA: OZAN TUFAN YERİNE ANDREAS PEREİRA!

Brezilya basınının haberine göre Manchester United, Andreas Pereira'nın kiralanmasına yeşil ışık yaktı. Oyuncu kiralık olarak Manchester'dan ayrılacak.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Andreas Pereira'yı isteyen takımlar arasında Fenerbahçe de var! Globo internet sitesinin aktardığı bilgiye göre Vitor Pereira, Andreas Pereira'nın transferini istedi.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton da Pereira'yı transfer etmek istiyor.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Ayrıca oyuncunun ülkesi Brezilya'dan da teklifler var. Flamengo, Pereira için oldukça istekli.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

ANDREAS PEREİRA DAHA ÖNCE LA LİGA VE SERİEA DA OYNADI

Mancheste United'ın Brezilyalı orta sahası Pereira, PSV altyapısında yetişti. Oradan Manchester United altyapısına geçen oyuncu kiralık olarak Granada forması giydi.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Valencia ve Lazio'da da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu La Liga'da 58 maça çıktı ve 6 gol attı.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Premier Lig'de de 45 maça çıkan Andreas Pereira, 2 gol atıp 4 asist yaptı. Pereira'nın Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maçı var.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Vitor Pereira, orta sahada iki yönlü oynayabilecek bir transfer istemişti.

Son dakika: Manchester United izni verdi! Fenerbahçe transferde Everton ile yarışıyor...

Fenerbahçe, Pereira için şartları zorlayacak. Forvet transferiyle birlikte orta saha transferinin de kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.

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