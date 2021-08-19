8 numara alarm!

Aslan’ın da peşinde olduğu Gedson’u, Benfica’nın satamaması halinde Şampiyonlar Ligi kartı ile kiralamayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi, prensipte anlaştığı Lucas Fernando’yu ise şimdilik bekletiyor
Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak takviye için ilk hedef olan Gedson Fernandes için bekleyiş sürerken, temas kurulan bir diğer isim Lucas Fernando Martins gelmeye hazır olduğunu açıkladı. Gedson Fernandes'i tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'ın,Benfica'nın istediği 12milyon Euro'luk bonservisbedelini ödemesinisiyah-beyazlılar mümküngörmüyor. Beşiktaş, kadroda yeteri kadar şans bulamayacağı için ayrılmak isteyen 22 yaşındaki başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
'DEVLER LIGI'NDE DÜZENLI OYNAMALI'
Benfica'nın da bonservisiyle bir kulübe satamaması halinde Devler Ligi'nde yer alan bir takıma düzenli oynama koşuluyla Gedson'u kiralık gönderebileceği belirtildi. Bu durumda Beşiktaş,Devler Arenası'nı avantaj olarakgörüyor. Benfica ile bu doğrultuda temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, Gedson transferini çözememesi halinde son olarak 3 gün önce görüştüğü Fernando ile resmi sözleşme görüşmelerine başlayacak. Kariyeri boyunca Gremio, Shakhtar,Sampdoria, S.Moskova gibi ekiplerde forma giyen Fernando için toplam 46.5 milyon Euro bonservis ödendi. Son olarak B. Guoan takımında forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor...