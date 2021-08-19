Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Kaan Ayhan olmazsa hedef Serdar Aziz
Giriş Tarihi: 19.8.2021 07:16 Son Güncelleme: 19.8.2021 07:28

Beşiktaş'ta Kaan Ayhan olmazsa hedef Serdar Aziz

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Kaan Ayhan olmazsa hedef Serdar Aziz

Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kaan Ayhan için Sassuolo ile pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu transferden sonuç alamazsa Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Beşiktaş, Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden almak istiyor.

Beşiktaş stoper transferinde listenin ilk sırasına aldığı milli futbolcu Kaan Ayhan için öncelikli olarak kulübü Sassuolo ile anlaşmaya çalışıyor.

Kaan ile henüz temasa geçmeyen Kartal'ın kiralama talebine "Ret" yanıtı veren Sassuolo, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 6 milyon Euro talep etti. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekerek taksitle ödemek istiyor.

Kara Kartal, bu transferde olumlu sonuç alamazsa Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Beşiktaş, Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden almak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu
SON DAKİKA: Meteoroloji'den bugünkü hava durumu için İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar: 552 vatandaşımızı Afganistan'dan tahliye ettik
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'ın yeni takımı Watford oldu! 7.5 milyon Euro…
"Bin Zayed Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı"
Son dakika haberleri | Emekli ve memura 3600 ek gösterge zammı: 1.8 milyon kişi yararlanacak...
CHP'de işler karıştı: Belediye başkanı genel merkeze rest çekti
Son dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! 3 doz aşının koruması daha fazla
SON DAKİKA: Marcao krizi sonrası neler oldu? Maç biter bitmez soyunma odası karıştı Arda Turan...
İşte 10 soruda Afganistan ve Taliban gerçeği
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Kaan Ayhan olmazsa hedef Serdar Aziz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA