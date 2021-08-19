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Giriş Tarihi: 19.8.2021

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TANER KARAMAN
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Ligin henüz ilk haftasında iki hoca değişti. Kayserispor’un başına, kariyerinde tam 14 farklı takım çalıştıran Hikmet Karaman geldi

SÜPER Lig'in henüz daha ilk haftası geride kalırken önce Kasımpaşa, sonra da Yukatel Kayserispor'da teknik direktörler görevden ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın başına 4. kez Hikmet Karaman gelirken, aynı teknik direktörlerin çok sayıda takımla çalışma durumu da tekrar akıllara geldi. 61 yaşındaki çalıştırıcı kariyeri boyunca Süper Lig'de 14 farklı takımda görev yaparken, bu değer Mesut Bakkal'da 14, Samet Aybaba'da 16, Yılmaz Vural'da ise 23 oldu.

LİGİMİZİN EŞİ BENZERİ YOK
Teknik direktörlerimizin çalıştırdığı takım sayısında dünyada da eşimiz benzerimiz yok. Tüm ligler üzerinden incelendiğinde en fazla takım çalıştıran 15 teknik direktörün 13'ü Türk hocalar olurken, araya sadece 18 takım çalıştıran Brezilyalı Estevam Soares ile 16 takımda görev alan Roy Hodgson girdi. Türk hocalar arasında ise Yılmaz Vural, Hüseyin Kalpar, Erkan Sözeri, Kemal Kılıç, Levent Eriş, Yavuz İncedal, Bahri Kaya, Osman Özköylü ve Samet Aybaba gibi isimler yer aldı.

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