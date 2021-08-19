Ligin henüz ilk haftasında iki hoca değişti. Kayserispor’un başına, kariyerinde tam 14 farklı takım çalıştıran Hikmet Karaman geldi
SÜPER Lig'in henüz daha ilk haftası geride kalırken önce Kasımpaşa, sonra da Yukatel Kayserispor'da teknik direktörler görevden ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın başına 4. kez Hikmet Karaman gelirken, aynı teknik direktörlerin çok sayıda takımla çalışma durumu da tekrar akıllara geldi. 61 yaşındakiçalıştırıcı kariyeri boyunca Süper Lig'de14 farklı takımda görev yaparken, bu değerMesut Bakkal'da 14, Samet Aybaba'da 16,Yılmaz Vural'da ise 23 oldu.
LİGİMİZİN EŞİ BENZERİ YOK
Teknik direktörlerimizin çalıştırdığı takım sayısında dünyada da eşimiz benzerimiz yok. Tümligler üzerinden incelendiğinde en fazla takımçalıştıran 15 teknik direktörün 13'ü Türk hocalarolurken, araya sadece 18 takım çalıştıranBrezilyalı Estevam Soares ile 16 takımda görevalan Roy Hodgson girdi. Türk hocalar arasında ise Yılmaz Vural, Hüseyin Kalpar, Erkan Sözeri,Kemal Kılıç, Levent Eriş, Yavuz İncedal, BahriKaya, Osman Özköylü ve Samet Aybaba gibi isimler yer aldı.