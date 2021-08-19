Fenerbahçe HJK Helsinki maçı canlı izle | Tv8 canlı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maçı şifresiz yayın izle ekranı!

Fenerbahçe HJK Helsinki maçı TV8 canlı yayın ile 21.45'te başlıyor. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki ilk maçına çıkacak olan sarı lacivertli temsilcimizin taraftarları ve milyonlarca futbolsever heyecanla maç saatine kilitlendi. Öte yandan maçın takibini internet aracılığı ile yapacak olanlar Fenerbahçe HJK Helsinki maçı Tv8 canlı yayın izle araştırmasına çıktı. Kanaryalar, turu geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmış olacak. İşte UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu Fenerbahçe HJK Helsinki maçı Tv8 canlı izle ekranı...
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Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanacak ve şifresiz olacak.
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Samuel
Helsinki: Keto, O'Shaunhnessy, Moren, Tenho, Saksela, Sparv, Lingman, Murillo, Browne, Valencic, Roope Riski
PELKAS, SAMATTA VE KİM UEFA'YA BİLDİRİLMEDİ
Fenerbahçe, Helsinki ile oynayacağı Avrupa Ligi Play-Off turu maçları için UEFA'ya kadroyu bildirdi. Listede önemli sürprizler yaşandı. Enner Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığına rağmen, eldeki tek forvet Mbwana Samatta kadroda yer almadı. Ayrıca yeni transferler Mae-jin Kim ve Burak Kapacak ile Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker da dışarıda kaldı. Bir diğer sürpriz ise sakatlığı bulunan ve adı Dembele takası için geçen Dimitris Pelkas'ın listeye eklenmemesi oldu. Kadro grup aşaması öncesi güncellenebilecek.