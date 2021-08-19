Fenerbahçe HJK Helsinki maçı canlı izle | Tv8 canlı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maçı şifresiz yayın izle ekranı!

PELKAS, SAMATTA VE KİM UEFA'YA BİLDİRİLMEDİ

Fenerbahçe, Helsinki ile oynayacağı Avrupa Ligi Play-Off turu maçları için UEFA'ya kadroyu bildirdi. Listede önemli sürprizler yaşandı. Enner Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığına rağmen, eldeki tek forvet Mbwana Samatta kadroda yer almadı. Ayrıca yeni transferler Mae-jin Kim ve Burak Kapacak ile Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker da dışarıda kaldı. Bir diğer sürpriz ise sakatlığı bulunan ve adı Dembele takası için geçen Dimitris Pelkas'ın listeye eklenmemesi oldu. Kadro grup aşaması öncesi güncellenebilecek.