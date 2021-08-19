Son dakika: Eski hocasıyla yeniden buluşacağı söyleniyordu! Burak Yılmaz kararını verdi…

Son dakika… Milli takım ve Lille'in başarılı golcülerinden Burak Yılmaz, Lille formasıyla geçirdiği ilk sezonun ardından Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başarmıştı.
Beşiktaş'tan Lille'e transfer olduğunda ilerleyen yaşı nedeniyle fazla şans bulması beklenmeyen golcü oyuncu, Lille'in birincil santrforu oldu ve golleriyle takımının iki şampiyonluğunda büyük katkı sağladı.
Sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer döneminde ismi birçok Avrupa ve Süper Lig kulüpleriyle anılan Burak, henüz bir takımla anlaşma sağlamadı.
Lille'de 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli oyuncumuz, sezon başında Fransa Süper Kupası'nı Paris Saint-Germain'in elinden aldı.
35 yaşında Avrupa'ya açılan Burak Yılmaz, böylelikle 5 büyük ligden birinde geçirdiği ilk sezonunda çifte kupayı kazanmasını bildi.
Yeni sezona yeni bir hocayla başlayan Lille, Süper Kupa'nın ardından ligde oynadığı 2 maçta da galibiyet alamadı.
Fransız ekibi, Cumartesi akşamı ise Saint-Etienne ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın geleceği hakkındaki söylentilere yanıt verdi.
HOCASI AÇIKLADI!
Jocelyn Gourvennec, Burak'ın Lille'de kalmak istediğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'la konuştum ve burada kendini iyi hissettiğini söyledi. Burak, Lille'de kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.
Fransız basınında Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl Lille'deki hocası Christopher Galtier ile yeniden buluşacağı söyleniyordu.
Lille'i şampiyon yaptıktan sonra Nice'in başına geçen Galtier'in, Burak Yılmaz'ı çok istediği ve takımda görmeyi umduğu söylentiler arasındaydı.