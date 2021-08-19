Trabzonspor Roma maçı canlı izle | Atv canlı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı şifresiz yayın izle ekranı!

Trabzonspor Roma maçı Atv canlı izle... UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında bordo mavililer bugün İtalyan devini kendi sahasında ağırlamanın heyecanını yaşıyor. Milyonlarca futbolsever ve bordo mavi renklere gönül veren binlerce taraftar gözünü Atv ekranlarından naklen yayınlanacak olan maça çevirdi. Bu noktada karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler Trabzonspor Roma maçı canlı izle araştırmasına çıktı. İşte Atv canlı yayın ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı izle ekranı...
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Trabzonspor - Roma mücadelesinde ilk düdük 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 20:30'da çalacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 19 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımı ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Vitor Hugo'nun katılmadığı belirtildi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme antrenmanı yaptığı, diğer futbolcuların ise dinamik ve teknik ısınmanın ardından mobilizasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık koşusu ve çift kale maç yapıldığı aktarıldı.
Trabzonspor, bugün saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor'un rakibi Roma'nın bugün saat 10.00'da Roma'da yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.
Bugün saat 19.25'te Trabzon'da olması beklenen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısının saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.