Chelsea ile eşleşmek istiyorum

“Burada heyecan verici bir proje ve aile ortamı var. İlk hedefim cumartesi (yarın) gol atmak. Birçok büyük takımda oynadım, Beşiktaş da bunlardan biri. Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ile eşleşmek isterim”
Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına karşı oynamak istediğini böyledi. 27 yaşındaki Belçikalı forvet, "Herkes büyük takımlara karşı oynamak ister. Ben de Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile eşleşmek isterim" derken, Beşiktaş'taki ilk izlenimlerini şöyle anlattı: "Burada heyecanverici bir proje ve aileortamı var. Ben de kupalarkazanmak ve takıma faydalıolmak istiyorum. İlk hedefimcumartesi (yarın) bir gol atıpgalibiyeti sağlamak olacak."
BEŞİKTAŞ'I TAKİP EDİYORDUM
Transfer sürecini de değerlendiren yıldız fubolcu, "Sadece N'Koudou'ylakonuştum. Bana iyi, giderekgelişen ve ileriye dönükhedefleri olan bir takımımızolduğundan bahsetmişti.Geçen sene zaten bazımaçları seyrettim, benimiçin de güzel bir proje oldu.Ligin kalitesi hakkındadoğrusunu söylemek gerekirseçok bir bilgim yok,ben de bu sezon göreceğim.Birçok büyük takımda oynadım,Beşiktaş da bu büyüktakımlardan biri" şeklinde konuştu.
"O GOLLERİ İZLEYECEĞİM"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyeri ile ilgili bir soruya da Batshuayi, "Sergen Yalçın ile konuştum, burada olmamdan dolayı mutlu. İleride daha çok konuşacağım, bu akşam (dün) idmandan sonra kendisinin Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim" cevabını verdi.
TYLER BOYD'UN YENİ ADRESİ RİZE BEŞİKTAŞ'İN ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralandı. 26 yaşındakifutbolcunun 1.2 milyon Euro olan ücretininyarısını, Karadeniz ekibinin vereceği kaydedildi. Kartal'ın 2019-20 sezonunda kadrosuna kattığı oyuncu, geçen sezonun devre arasında da Sivasspor'a kiralık gönderilmişti. Öte yandan 20 yaşındaki orta saha Kartal Kayra Yılmaz da TFF 1. Ligkulüplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.