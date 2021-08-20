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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Chelsea ile eşleşmek istiyorum

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Chelsea ile eşleşmek istiyorum

“Burada heyecan verici bir proje ve aile ortamı var. İlk hedefim cumartesi (yarın) gol atmak. Birçok büyük takımda oynadım, Beşiktaş da bunlardan biri. Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ile eşleşmek isterim”

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına karşı oynamak istediğini böyledi. 27 yaşındaki Belçikalı forvet, "Herkes büyük takımlara karşı oynamak ister. Ben de Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile eşleşmek isterim" derken, Beşiktaş'taki ilk izlenimlerini şöyle anlattı: "Burada heyecan verici bir proje ve aile ortamı var. Ben de kupalar kazanmak ve takıma faydalı olmak istiyorum. İlk hedefim cumartesi (yarın) bir gol atıp galibiyeti sağlamak olacak."

BEŞİKTAŞ'I TAKİP EDİYORDUM
Transfer sürecini de değerlendiren yıldız fubolcu, "Sadece N'Koudou'yla konuştum. Bana iyi, giderek gelişen ve ileriye dönük hedefleri olan bir takımımız olduğundan bahsetmişti. Geçen sene zaten bazı maçları seyrettim, benim için de güzel bir proje oldu. Ligin kalitesi hakkında doğrusunu söylemek gerekirse çok bir bilgim yok, ben de bu sezon göreceğim. Birçok büyük takımda oynadım, Beşiktaş da bu büyük takımlardan biri" şeklinde konuştu.

"O GOLLERİ İZLEYECEĞİM"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyeri ile ilgili bir soruya da Batshuayi, "Sergen Yalçın ile konuştum, burada olmamdan dolayı mutlu. İleride daha çok konuşacağım, bu akşam (dün) idmandan sonra kendisinin Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim" cevabını verdi.

TYLER BOYD'UN YENİ ADRESİ RİZE
BEŞİKTAŞ'İN ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralandı. 26 yaşındaki futbolcunun 1.2 milyon Euro olan ücretinin yarısını, Karadeniz ekibinin vereceği kaydedildi. Kartal'ın 2019-20 sezonunda kadrosuna kattığı oyuncu, geçen sezonun devre arasında da Sivasspor'a kiralık gönderilmişti. Öte yandan 20 yaşındaki orta saha Kartal Kayra Yılmaz da TFF 1. Lig kulüplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

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