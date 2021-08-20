PSG’de Lionel Messi çılgınlığı! Arjantin basınından rekor iddiası geldi...

Futbol tarihinin en flaş transerine imza atan PSG'de Messi'nin forma satışları yüzleri güldürüyor. Messi'nin transferi futbol dünyasındaki yankılarını devam ettiriyor.
ARJANTİN BASINI DUYURDU
Arjantin basınında yer alan haberlerde, Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi'ye ait 30 numaralı forma satışlarının, bir hafta içerisinde bir milyonu aştığı öne sürüldü.
FORMA FİYATLARI 115-165 EURO ARALIĞINDA SATILIYOR
Kulübün mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Messi formalarının fiyatının, 115 ile 165 avro arasında değiştiği belirtildi. Öte yandan PSG'nin üretici firmayla yapılan anlaşma gereği forma satışlarından elde edilen gelirin tamamını alamadığı kaydedildi.
FORMA SATIŞ REKORU KIRILDIĞI İFADE EDİLDİ
Bu arada transfer sonrası ilk 24 saatlik süreçte en fazla forma satışı rekorunun kırıldığı da iddia edildi. İlk 24 saatte 832 bin adet forması satılan Messi'nin, 2018'de Juventus'a transfer olduktan sonra 520 bin forması satılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırdığı ifade edildi.