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Giriş Tarihi: 20.8.2021 21:44 Son Güncelleme: 20.8.2021 22:51

PSG'de Lionel Messi çılgınlığı! Arjantin basınından rekor iddiası geldi...

AA
PSG’de Lionel Messi çılgınlığı! Arjantin basınından rekor iddiası geldi...

PSG'de Messi çılgınlığı devam ediyor. Futbol tarihinin en flaş transferine imza atan PSG, Messi'nin forma satışlarından müthiş bir gelir elde ediyor. Futbolseverler, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formalarına büyük ilgi gösterdi. Arjantin basınına göre forma satışları rekor kırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Futbol tarihinin en flaş transerine imza atan PSG'de Messi'nin forma satışları yüzleri güldürüyor. Messi'nin transferi futbol dünyasındaki yankılarını devam ettiriyor.

ARJANTİN BASINI DUYURDU

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi'ye ait 30 numaralı forma satışlarının, bir hafta içerisinde bir milyonu aştığı öne sürüldü.

FORMA FİYATLARI 115-165 EURO ARALIĞINDA SATILIYOR

Kulübün mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Messi formalarının fiyatının, 115 ile 165 avro arasında değiştiği belirtildi. Öte yandan PSG'nin üretici firmayla yapılan anlaşma gereği forma satışlarından elde edilen gelirin tamamını alamadığı kaydedildi.

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FORMA SATIŞ REKORU KIRILDIĞI İFADE EDİLDİ

Bu arada transfer sonrası ilk 24 saatlik süreçte en fazla forma satışı rekorunun kırıldığı da iddia edildi. İlk 24 saatte 832 bin adet forması satılan Messi'nin, 2018'de Juventus'a transfer olduktan sonra 520 bin forması satılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırdığı ifade edildi.

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PSG'de Lionel Messi çılgınlığı! Arjantin basınından rekor iddiası geldi...
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