PSG’de Lionel Messi çılgınlığı! Arjantin basınından rekor iddiası geldi...

FORMA SATIŞ REKORU KIRILDIĞI İFADE EDİLDİ

Bu arada transfer sonrası ilk 24 saatlik süreçte en fazla forma satışı rekorunun kırıldığı da iddia edildi. İlk 24 saatte 832 bin adet forması satılan Messi'nin, 2018'de Juventus'a transfer olduktan sonra 520 bin forması satılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırdığı ifade edildi.