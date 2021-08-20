Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor Kopenhag maç özeti ve sonucu | UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı kaç kaç bitti?
Giriş Tarihi: 20.8.2021 07:23 Son Güncelleme: 20.8.2021 07:24

Sivasspor Kopenhag maç özeti ve sonucu | UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı kaç kaç bitti?

Sivasspor Kopenhag maç özeti ve sonucu | UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcilerimizden Sivasspor Kopenhag maç özeti ve skoru binlerce taraftar ve futbolsever tarafından araştırma konusu haline geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlarken mücadeledeki ilk 25 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Öte yandan futbolseverler maçtaki dakika dakika gelişmeleri merak ediyor. Bu noktada “Sivasspor Kopenhag maç özeti” gündeme geldi. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi 19 Ağustos Sivasspor Kopenhag maç özeti ve sonucu...

Sivasspor Kopenhag maç özeti... Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül stadındaki heyecan dolu karşılaşmada Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James kadrosuyla sahaya çıkan temsilcimiz galibiyet için mücadele etti. "Sivasspor Kopenhag maç özeti" maçtaki gelişmeleri takip etmek isteyen binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maç özeti ve sonucu...

MAÇ SONUCU: SİVASSPOR 1 - 2 KOPENHAG

(İLK YARI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada Kopenhag atağında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Stage'in altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca top taca çıktı.

10. dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Daramy'nin içeri kestiği meşin yuvarlağı rakip defans oyuncuları araya girerek uzaklaştırdı.

11. dakikada Sivasspor atağında Kayode'nin sağ çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğine çarptıktan sonra taca çıktı.

25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in yaptığı ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.

36. dakikada Pep Biel'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında kafalardan seken top Wind'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı Azubuike son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

GOL | 55' Kopengag, Kevin Diks'in golüyle öne geçti. 0-1.

GOL | 59' Sivasspor, 4 dakika sonra rakibine yanıt verdi ve Leke James ile eşitliği yakaladı. 1-1.

GOL | 60' Kopenhag, Stage'nin golüyle yeniden öne geçti. 1-2.

Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor


UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan son dakika Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi şartı
Son dakika: Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzen haber! Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!
Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı?19 Ağustos Kabine Toplantısı kararları ile yasaklar geri geldi mi?
Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...
Altın fiyatları toparlanıyor! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Bu fiyatlardan altın alınır mı?
Son dakika: Fatih Terim'den Marcao'nun cezasına tepki! Gedson Fernandes sözleri...
Son dakika haberi | Meteoroloji'den olağanüstü uyarı! Korkutan harita: Türkiye'nin yarısından fazlası...
Son dakika haberi: Afganistan'daki uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu: Son mesajı ortaya çıktı
Son dakika: 10 gündür annesi ile korona tedavisi gören Emine Ün'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı!
Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor Kopenhag maç özeti ve sonucu | UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı kaç kaç bitti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA