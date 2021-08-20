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Giriş Tarihi: 20.8.2021 12:24

Trabzonspor genç yıldızın peşinde! Gürcü sol bek Irakli Azarovi için görüşmeler başladı...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor genç yıldızın peşinde! Gürcü sol bek Irakli Azarovi için görüşmeler başladı...

Bu sezon sol bek pozisyonuna İsmail Köybaşı'nı transfer eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer Dinamo Batumi forması giyen Irakli Azarovi için kulbüyüle görüşmelere başladı. Genç oyuncuyu birçok kulüp de istiyor.

Bu sezon Marek Hamsik, Gervinho, Fode Koita, Dorukhan, İsmail Koybaşı, Bruno Peres, Cornelius gibi transferler yapan Trabzonspor, yeni isimler aramaya devam ediyor. Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'nin genç sol beki Irakli Azarovi için girişimlere başlayan Trabzonspor'un bu transferde birçok rakibi var.

AZAROVİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Trabzonspor, Gürcistan'ın geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki sol bek Irakli Azarovi için Dinamo Batumi ile resmi görüşmelere başladı. Birçok kulübün ilgilendiği oyuncu için temaslar sürüyor.

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Trabzonspor genç yıldızın peşinde! Gürcü sol bek Irakli Azarovi için görüşmeler başladı...
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