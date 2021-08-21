Arda Turan Hatayspor maçında yok

RANDERS deplasmanında oyuna sonradan dahil olan Arda Turan sakatlık şoku ile sarsıldı. Deneyimli oyuncu, dün MR'a girerken yapılan kontrollerde sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar, kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda kanama tespit edildi. 34 yaşındaki futbolcunun Hatay maçında oynamayacak.
ASLAN 20 GÜN İSTANBUL'DA
9 gün içinde İskoçya- Giresun-Danimarka deplasmanlarına giden G.Saray, 3 hafta İstanbul'dan çıkmayacak. İç sahada sırasıyla Hatay ve Randers'la karşılaşacak olan Aslan, sonra Kasımpaşa'ya konuk olacak.