Bütün yollar Gedson’a çıkıyor

Siyah-beyazlılar, TFF’nin getirdiği ‘1997 doğumlu’ kuralını karşılayan ve çift yönlü oynayan Portekizli orta sahanın transferi için Benfica ile temaslarını sürdürüyor
Beşiktaş stoper için Kaan Ayhan'da mesafe kat edemezken, orta sahadaki ihtiyaç için Gedson Fernandes'e yoğunlaşmış durumda. Benfica ile temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimini, Portekizli oyuncu konusundaiştahlandıran bir faktör de aranan kritereuyması. 1999 doğumlu Gedson'un transferi halinde rakibinin istediği bir futbolcuyu daha kadrosuna katacak olan Beşiktaş, yabancı oyuncular için uygulanankriteri de yerine getirmiş olacak. Siyah-beyazlılar, 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarihe dek transferleri bitirecek. Bu sebeple Gedson için bir hafta daha
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Beşiktaş, Gedson'un takımındayeteri kadar şans bulamadığınıve Jorge Jesus'un da ilk 11 düşüncelerindeyer almadığınıbiliyor. Portekiz kulübünün,pazarlık için takındığı tavrakarşın 22 yaşındaki futbolcuda oynayacağı bir kulübegitmek istiyor. Transfer döneminin sonunadoğru Benfica'nın kiralama konusundakararını değiştireceği düşünülüyor. Buarada G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terimde önceki gün, "Gedson'u sadece biz değil,başkaları da istiyor ama Benfica'nın vermeyeceğinibiliyoruz. Ayrılırsa bizi tercihedeceğinden şüphem yok" demişti.