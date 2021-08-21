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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Bütün yollar Gedson’a çıkıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bütün yollar Gedson’a çıkıyor

Siyah-beyazlılar, TFF’nin getirdiği ‘1997 doğumlu’ kuralını karşılayan ve çift yönlü oynayan Portekizli orta sahanın transferi için Benfica ile temaslarını sürdürüyor

Beşiktaş stoper için Kaan Ayhan'da mesafe kat edemezken, orta sahadaki ihtiyaç için Gedson Fernandes'e yoğunlaşmış durumda. Benfica ile temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimini, Portekizli oyuncu konusunda iştahlandıran bir faktör de aranan kritere uyması. 1999 doğumlu Gedson'un transferi halinde rakibinin istediği bir futbolcuyu daha kadrosuna katacak olan Beşiktaş, yabancı oyuncular için uygulanan kriteri de yerine getirmiş olacak. Siyah-beyazlılar, 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarihe dek transferleri bitirecek. Bu sebeple Gedson için bir hafta daha

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Beşiktaş, Gedson'un takımında yeteri kadar şans bulamadığını ve Jorge Jesus'un da ilk 11 düşüncelerinde yer almadığını biliyor. Portekiz kulübünün, pazarlık için takındığı tavra karşın 22 yaşındaki futbolcu da oynayacağı bir kulübe gitmek istiyor. Transfer döneminin sonuna doğru Benfica'nın kiralama konusunda kararını değiştireceği düşünülüyor. Bu arada G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de önceki gün, "Gedson'u sadece biz değil, başkaları da istiyor ama Benfica'nın vermeyeceğini biliyoruz. Ayrılırsa bizi tercih edeceğinden şüphem yok" demişti.

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Bütün yollar Gedson’a çıkıyor
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