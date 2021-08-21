G.Saray’a haraç kesemezsiniz

"Oğulcan Çağlayan için ön yazı geldi, Marcao'nun davası görüşülmeden 17.00'ye kadar imzalamamız istendi" "Tahkim Kurulu aleyhine açtığımız davadan çekilmemiz vurgulandı. Galatasaray Kulübü, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edildi"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün GS TV'de sert ifadelerle TFF kurullarına yüklendi. Oğulcan Çağlayan transferi ile başlayan süreçte G.Saray'a diz çöktürülmek istendiğini vurgulayan Elmas, "Galatasaray'ınbir oyuncusuna verilecek cezayla tehdit etmeyevaran bir olaylar zinciri var" dedi ve şu sözlerle devam etti:
SAYIN TAHİR KIRAN ÇOK CİDDİ ÇABA GÖSTERDİ
Bizim bu süreçte uzlaşmayla konuyu halletme irademiz oldu. Rizespor'da Sayın Tahir Kıran başkanımız geldi. Ciddi bir çabayla camialar arasındaki kavgayı halletme iradesi gösterdik. Sayın Tahir Kıran da çok ciddi bir çaba gösterdi. Bazı isimler var, bende tespitli, kan davasına dönüştürmeye çalışıyorlar.
ANLAŞMA ARTIK MASADAN KALKTI
MARCAO için Disiplin Kurulu'ndan duyumlar geldi. En üst sınırdan vermeyelim, düşürelim falan diye. Biz bu duyumlara pek kulak vermedik. Çaykur Rizespor ile aramızdaki protokol görüşmeleri devam ediyordu. Çarşamba günü bir protokol geldi Rizespor'dan. Kabul edemeyeceğimizbirkaç şartvardı. Rizespor avukatından bize bir ön yazı geldi. Perşembe günü 17.00'yekadar imzalanması istendi.Perşembe Marcao'nun cezasıDisiplin Kurulu'nda görüşülecekti.Tahkim Kurulualeyhine açtığımız davalardançekilmemiz talep edildi. Federasyon ve kurulları da bu işin içerisinde. Bize karşı hukuksuz karar veren Tahkim için yaptığımız görevi kötüye kullanma davası geri çekilmez. Bu anlaşma masadan kalkmıştır. G.Saray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edildi. Bu tehditle Rizespor ile anlaşma imzalamak zorunda bırakmak istediler. Rizesporile sulh yoluyla anlaşmayolu da kapanmıştır. Kimse Galatasaray'ı köşeye sıkıştıramaz. Ezilirler! Herkesi uyarıyorum.
TFF'NIN IÇINDE SUÇ ÖRGÜTÜ VAR
G.SARAY'A karşı içeride bir lobi var. Bana sorarsanız bu bir suç örgütü. Bizden bir haraç istiyorlar. Oyuncunun bonservisinden daha yüksek bir haraçtır. Kaynak aktarmaktır. Disiplin ve Tahkim, bu haracı Galatasaray'a baskıyla ödetmeye çalışıyor. Galatasaray'a haraç kesemezsiniz. G.Saray'a operasyon yapılıyor.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYECEĞİZ
SIZI son kez uyarıyorum. Sayın Nihat Özdemir'den de kapalı kapılar ardında söylediklerini yapmasını bekliyoruz. Bizim gösterdiğimiz iyi duruşa karşılık verene kadar TFF ile ilişkilerimize ara veriyoruz. TFF ile ilişkilerimizi yazılı hale indiriyoruz. Yüz yüze ve bire birgörüşmeyeceğiz."