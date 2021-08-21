İşte Koç’un 4 şifresi

“İnşallah 4 transfer olacak” diyen F.Bahçe Başkanı’nın işaret ettiği mevkilerin santrfor, sol bek, orta saha ve kanat forvet olduğu belirtildi
Helsinki maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "İnşallah hesabı kitabı doğru yapabilirsekdört transferimiz olacak" sözlerinin perde arkası ortaya çıktı. Bu isimlerin bir forvet, bir solbek ve bir de orta saha oyuncusu olacağı, ayrıca bu transferler bittikten sonra da bir tane de kanat forvet alınacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin sol kanat için 1 numaralı adayı Arsenal'de gözden çıkarılan ve Mesut Özil'in yakın arkadaşı olan Sead Kolasinac... Santrforda ise Alexander Sörloth'un durumu bekleniyor. Marsilya'nın da ilgilendiği golcü oyuncunun Avrupa'da transfer sezonunun sona ereceği 31 Ağustos tarihine kadar gönderilmemesi durumunda Red Bull Leipzig ile masaya oturulacak ve transfer bitirilmeye çalışılacak..