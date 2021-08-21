Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala fenalaştı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 21.8.2021 23:22 Son Güncelleme: 21.8.2021 23:35

Son dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala fenalaştı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Beşiktaş’ta N’Sakala fenalaştı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Son dakika... Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya konuk olduğu mücadelede siyah-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu N'Sakala saha ortasında fenalaştı. Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. N'Sakala'nın nefes alışında sorun olmadığı ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Son dakika...Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadelede herkesin yüreğini ağzına getiren anlar yaşandı. Siyah-beyazlı takımın deneyimli oyuncusu N'Sakala bir anda fenalaştı ve yere bıraktı kendini.

Yıldız sol bek dilini yutar gibi oldu ancak korkulan olmadı. Sahaya acil olarak ambulans çağrıldı ve deneyimli oyuncu hastaneye kaldırıldı. N'Skala'nın nefes aldığı ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.

N'Sakala'nın son durumu hakkında Beşiktaş'ın açıklaması şöyle: "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."

N'Sakala'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Ümit Öztürk, iki takımın teknik direktörüyle konuştuktan sonra oyunun kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...
Berna Nuri Süer koronavirüse yenildi! Öldüren inat
Son dakika haberi | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...
15 yaşındaki kızı ormana götürüp önce dövdüler, sonra soyundurdular: Ağabey yapma ben öksüzüm...
Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...
Son dakika: Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'dan haber var!
Son dakika: Beşiktaş'a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar
SON DAKİKA: Memur ve emekli için kritik viraj! Emekli ve memur zammı teklifi belli oluyor
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2021
Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ve Putin ile telefonda görüştü! Afganistan'daki son durum ele alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala fenalaştı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA