Son dakika: Beşiktaş’ta N’Sakala fenalaştı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Son dakika...Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadelede herkesin yüreğini ağzına getiren anlar yaşandı. Siyah-beyazlı takımın deneyimli oyuncusu N'Sakala bir anda fenalaştı ve yere bıraktı kendini.

Yıldız sol bek dilini yutar gibi oldu ancak korkulan olmadı. Sahaya acil olarak ambulans çağrıldı ve deneyimli oyuncu hastaneye kaldırıldı. N'Skala'nın nefes aldığı ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.

N'Sakala'nın son durumu hakkında Beşiktaş'ın açıklaması şöyle: "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."

N'Sakala'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Ümit Öztürk, iki takımın teknik direktörüyle konuştuktan sonra oyunun kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.