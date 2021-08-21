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Giriş Tarihi: 21.8.2021 23:09 Son Güncelleme: 21.8.2021 23:18

Son dakika: Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı! Mame Thiam Kayserispor'la anlaştı

Son dakika: Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı! Mame Thiam Kayserispor’la anlaştı

Son dakika... Fenerbahçe'de deneyimli teknik adam Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Mame Thiam, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'la anlaştı. Transferi Twitter hesabından duyuran Başkan Berna Gözbaşı, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Deneyimli golcü, geçen sezon başı Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Son dakika... Vitor Pereira'nın takımın başına gelmesiyle yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'de bazı isimlerle yollar ayrılmış, bazı futbolcular da kadro dışı kalmıştı.

Portekizli hocanın raporu doğrultusunda çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren oyunculardan biri de Mame Thiam'dı. Golcü oyuncunun yeni takımı belli oldu.

Bir süredir transfer görüşmelerini sürdüren Senegalli yıldız, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'la el sıkıştı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, transferi Twitter hesabından duyurdu.

Berna Gözbaşı, kişisel Twitter hesabından şu ifadelerle transferi açıkladı: "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun"

Thiam, geçen sezon Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olmuş ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Tecrübeli golcünün Fenerbahçe macerası 1 yıl sürdü. Thiam, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkarken, 8 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika: Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı! Mame Thiam Kayserispor'la anlaştı
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