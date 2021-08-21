Son dakika: Fenerbahçe’de transfer harekatı! Burak Yılmaz’ın takım arkadaşı ve Sörloth...

ALİ KOÇ: 4 TRANSFERİMİZ OLACAK

Helsinki maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "İnşallah hesabı kitabı doğru yapabilirsek dört transferimiz olacak" sözlerinin perde arkası ortaya çıktı. Bu isimlerin bir forvet, bir sol kanat ve bir de orta saha oyuncusu olacağı, ayrıca bu transferler bittikten sonra da bir tane de kanat forvet alınacağı belirtildi.