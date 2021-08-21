Son dakika: Fenerbahçe’de transfer harekatı! Burak Yılmaz’ın takım arkadaşı ve Sörloth...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri... Fenerbahçe'de Valencia, Pelkas, İrfan Can, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Novak gibi takımın önemli parçaları olan oyuncuların sakatlanması teknik direktör Pereira'yı düşündürüyor. Takıma transfer müjdesini veren Ali Koç 4 mevkiye transfer yapacaklarını ifade etmişti.
ALİ KOÇ: 4 TRANSFERİMİZ OLACAK
Helsinki maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "İnşallah hesabı kitabı doğru yapabilirsek dört transferimiz olacak" sözlerinin perde arkası ortaya çıktı. Bu isimlerin bir forvet, bir sol kanat ve bir de orta saha oyuncusu olacağı, ayrıca bu transferler bittikten sonra da bir tane de kanat forvet alınacağı belirtildi.
İLK HEDEF SOL BEK: SEAD KOLASİNAC
Fenerbahçe'nin sol kanat için 1 numaralı adayı Arsenal'de gözden çıkarılan ve Mesut Özil'in yakın arkadaşı olan Sead Kolasinac... Santrforda ise Alexander Sörloth'un durumu bekleniyor.
KOLASİNAC GELMEYİ BEKLİYOR AMA…
Limit problemi yüzünden birçok oyuncusunu listeye dahil edemeyen Fenerbahçe, Boşnak sol kanat oyuncusu Sead Kolasinac için bonservis bedeli ödemek istemiyor.
Kolasinac ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Arsenal'i ikna etmesini bekliyor. Kolasinac, Arsenal'de kadroda düşünülmüyor. Transferin son günlerine kadar bu pazarlığın devam edileceği gelen bilgiler arasında.
SÖRLOTH TRANSFER OLMAZSA EYLÜL AYI BAŞINDA MASAYA OTURULACAK
Marsilya'nın da ilgilendiği golcü oyuncunun Avrupa'da transfer sezonunun sona ereceği 31 Ağustos tarihine kadar gönderilmemesi durumunda Red Bull Leipzig ile masaya oturulacak ve transfer bitirilmeye çalışılacak.
PEREİRA BURAK YILMAZ'IN TAKIM ARKADAŞI XEKA'YI İSTİYOR
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın Ozan Tufan'ın Watford'a gitmesinin ardından istediği orta saha oyuncusu da belli oldu. Pereira, Burak Yılmaz'ın Lille'den takım arkadaşı olan Xeka'yı istedi.
OYUNCU 6-7 MİLYON EURO KARŞLIĞINDA TRANSFER EDİLEBİLECEK
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferinden sezon sonuna 7 milyon Euro kazanacak. Lille'de oynayan Portekizli Xeka'nın da 6-7 milyon Euro bedelle transfer edilebileceği ifade edildi.
1994 doğumlu orta saha oyuncusu geçen sezon Lille'nin şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Xeka, kariyerine Braga, Dijon gibi takımlarda da forma giydi.
TARAFTAR VE YÖNETİM DEMBELE'Yİ İSTİYOR
Fenerbahçe yönetiminin de taraftarının da birinci hedefi O. Lyon'un Fransız golcüsü Moussa Dembele… Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Atletico Madrid'te geçiren Dembele'yi yönetim de çok istiyor.
LYON DEMBELE'Yİ SATIŞ LİSTESİNE KOYDU
Sezona kötü başlayan Lyon, Dembele, Slimani ve Auoar gibi isimleri satış listesine koydu. Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi Dembele'yi kiralamak. Eğer Lyon, kısa süre içinde bir forvet transferi yaparsa bu operasyon başarıyla sonuçlanabilir.
NOVAK&İRFAN ŞOKU!
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Helsinki ile oynadığı maçta sakatlanan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. 31 yaşındaki Çek sol bekin dün çekilen MR'ında adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. Novak, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
Kas grubunda yaralanma olan İrfan Can ise 2 hafta forma giyemeyecek. Tecrübeli orta saha, Antalyaspor ve Helsinki rövanşı ile Altay karşılaşmalarında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
SOSA VE ARDA KAHVALTIDA BULUŞTU
Helsinki maçında yaşanan frikik pozisyonunda Sosa'nın topu 16 yaşındaki Arda'ya bırakmaması sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarca çok eleştirilmişti. Arjantinli yıldız, dün sabah Arda ile kahvaltıda buluşarak gönlünü aldı.
Tecrübeli futbolcu, Arda'ya "Siz Fenerbahçe'nin geleceğisiniz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve o frikiği atacak çok maçların olacak" ifadelerini kullandı. Arda da serbest vuruşu kullanmayı hep hayal ettiğini, asla kendisine saygısızlık etmek istemediğini Sosa'ya iletti ve buzlar eridi.