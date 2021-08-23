Abdullah Avcı'dan penaltı açıklaması! "Sivasspor'unki penaltıysa..."

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor gibi takımlar karşısında kazanmanın zor olduğunu belirterek, "Biz bugün topa sahip olduk. Rakibin de adam adama oynadığı az temaslı oyunda, pas iadeleriyle alan yaratmak istedik. Çalıştığımız hücum opsiyonları vardı. Direkt oyunda kenar ortalarına pozisyon almamız gerekiyordu. Çünkü ligin en fazla kenar ortası yapan ve bunu son 6 maçta kenar ortasıyla atan bir takıma karşı oynadık. Oyunun penaltı bölümünü kadarki bölümünü domine ederek oynadık." dedi.

Sonrasında oyunu koparabilecek pozisyonlar bulduklarını kaydeden Avcı, "Bizim gibi olgun ve deneyimli takımın daha dengeli oyun oynaması lazım. Oyun biraz geçişe döndü, mesafeler çok uzamaya başladı. Geçişi sonlandıramıyorsan rakip de 4-2-4 gibi kalıyor. Bu sefer iki tarafa da koşmak zorunda kalıyorsun. Bu oyun bizim için doğru bir oyun değil. Orada çok pozisyon vermedik gibi ama bizim gibi takımın ilk yarı itibarıyla rakipten 2 kilometre daha fazla koşmaması gerekiyordu. İkinci yarıda tekrar oyunu elimize alarak, topa sahip olarak opsiyonları doğru kullanarak, sabırlı oynayarak rakibi son ana kadar bekleyerek hareket etmemiz gerekiyordu. 2'yi bulduk, diğerlerini kaçırdık. Son bölümde ikiyi bulup da yaslanmadık. 2-1 olunca da tekrar gol bulmak istedik. Bir tane daha atalım, diye oyunu ikinci yarıda çok doğru oynadığımız bölümler de var. Kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.