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Giriş Tarihi: 23.8.2021 23:40 Son Güncelleme: 24.8.2021 00:11

Abdullah Avcı'dan penaltı açıklaması! "Sivasspor'unki penaltıysa..."

AA
Abdullah Avcı’dan penaltı açıklaması! Sivasspor’unki penaltıysa...

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sibvasspor'u 2-1 mağlup ederek ligde ilk maçını da kazandı. Karşılaşma sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sivasspor'unki penaltıysa Djaniny'inki ondan daha iyi penaltı. Çıksınlar baksınlar. Bundan sonra takip edeceğim. Sadece bu takip ettiğimin anlamıdır. Bunu kazanmış bir teknik direktör olarak söylüyorum" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor gibi takımlar karşısında kazanmanın zor olduğunu belirterek, "Biz bugün topa sahip olduk. Rakibin de adam adama oynadığı az temaslı oyunda, pas iadeleriyle alan yaratmak istedik. Çalıştığımız hücum opsiyonları vardı. Direkt oyunda kenar ortalarına pozisyon almamız gerekiyordu. Çünkü ligin en fazla kenar ortası yapan ve bunu son 6 maçta kenar ortasıyla atan bir takıma karşı oynadık. Oyunun penaltı bölümünü kadarki bölümünü domine ederek oynadık." dedi.

Sonrasında oyunu koparabilecek pozisyonlar bulduklarını kaydeden Avcı, "Bizim gibi olgun ve deneyimli takımın daha dengeli oyun oynaması lazım. Oyun biraz geçişe döndü, mesafeler çok uzamaya başladı. Geçişi sonlandıramıyorsan rakip de 4-2-4 gibi kalıyor. Bu sefer iki tarafa da koşmak zorunda kalıyorsun. Bu oyun bizim için doğru bir oyun değil. Orada çok pozisyon vermedik gibi ama bizim gibi takımın ilk yarı itibarıyla rakipten 2 kilometre daha fazla koşmaması gerekiyordu. İkinci yarıda tekrar oyunu elimize alarak, topa sahip olarak opsiyonları doğru kullanarak, sabırlı oynayarak rakibi son ana kadar bekleyerek hareket etmemiz gerekiyordu. 2'yi bulduk, diğerlerini kaçırdık. Son bölümde ikiyi bulup da yaslanmadık. 2-1 olunca da tekrar gol bulmak istedik. Bir tane daha atalım, diye oyunu ikinci yarıda çok doğru oynadığımız bölümler de var. Kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

"SİVASSPOR'UNKİ PENALTIYSA DJANINY'İNKİ ONDAN DAHA PENALTI"

Avcı, oyuncularını tebrik ederek, "Bundan sonraki süreçte dikkat ve takip edeceğim. Ben hayatım boyunca dürüstlükten yana olan biriyim. Anında tepki vermek istemiyorum, sonradan da teyit ediyorum yanlış bir şey olmasın diye. Bu zamana kadar da hep dikkatli oldum ve konuşmadım. Penaltımız, penaltı. Haklı penaltı kazanıyorsun, haksız yere düşüyorsun. Ben dersime çalışıyorum, kulüp burada büyük fedakarlık yapıyor. 94 küsürde hiçbir ihtar vermeden Uğurcan'a sarı kart gösteriliyor. Sivasspor'unki penaltıysa Djaniny'inki ondan daha iyi penaltı. Çıksınlar baksınlar. Bundan sonra takip edeceğim. Sadece bu takip ettiğimin anlamıdır. Bunu kazanmış bir teknik direktör olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Parmak'ın gribal enfeksiyon geçirdiğini, daha önce görüşme yaptığı oyuncunun transferde başka takıma gidip gitmeyeceğine ilişkin durumunun ise yakın zamanda netleşeceğini anlattı.

Transferin yüzde 95'in tamamlandığını da kaydeden Avcı, 1 veya 2 oyuncu kadrolarına dahil edeceklerini sözlerine ekledi.

ÇALIMBAY: OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRECEK İŞLERLE UĞRAŞMADIK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise güzel bir mücadelenin olduğunu belirterek, "İki takım da kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptı. Mağlup olduk, üzgünüz. Puan ve puanlar için geldik. Öyle de oyun oynadık. Oyunu çirkinleştirecek işlerle uğraşmadık." dedi.

Çalımbay, aleyhlerine verilen penaltı kararına tepki göstererek, "Hakem arkadaşlar bir hafta önce bize seminer verdiler, eli kapalı pozisyonların penaltı olmadığını söylediler. Şimdi söylediklerinin aksine burada penaltı veriyorlar. Bize de olmasın, Trabzonspor'a da olmasın. Önlerinde VAR gibi bir sistem var. Onu iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Ligin başında böyle başlarlarsa sıkıntı olur. Takımların kaderiyle oynamak doğru değil. Oyuncu arkadaşların itirazları onları bozdu, sonra tekrar toparlandık. Golü attık, pozisyonlar bulduk. Kazanmak için her türlü riski aldık. İyi lig maçı, mücadele oldu." diye konuştu.

Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu da aktaran Çalımbay, "Trabzon'un son yıllarda bu kadar transfer yaptığını, oyuncu aldığını görmedim. Neresi eksikse, nerelerin iyi oyuncusu varsa alındı. Kaliteli takım. Yedeğin yedeği var. Bizim gibi değiller. Biz iki-üç oyuncu sakatlansa 'ne yapacağız' diyoruz. Baktığınızda Abdülkadir Ömür bile yedek oturuyor. Kaliteli kadroya sahipler. Bu sene şampiyonluğu hedeflemişler. Ama biz ezilmedik. Hücum hattında zaman zaman olabilir ama 1-2 pozisyon hariç pozisyon vermedik. Güzel pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Tek kızdığımız hakemleri hiç beğenmedim. Bana göre çok kötü başladılar. Böyle hata olmaz. Fenerbahçe, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a böyle penaltı versinler göreyim." şeklinde konuştu.

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Abdullah Avcı'dan penaltı açıklaması! "Sivasspor'unki penaltıysa..."
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