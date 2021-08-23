Son nefeste

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Giriş Tarihi: 23.8.2021

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VOLKAN DEMİR
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Üst üste kaçan pozisyonlar taraftara saç baş yoldurdu. 16’lık Arda’nın asistinde Zajc 89’da Kadıköy’ü coşturdu. 90+2’de Mesut Özil kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Valencia’yı gördü fark ikiye çıktı

Sarı-lacivertliler ligde 2'de 2 yaparken rotasını Helsinki rövanşına kırdı
Helsinki maçının kadrosundan Mesut Zajc ve sakatlanan İrfan çıktı yerlerine Nazım Samatta ve genç Muhammet dahil olmuş bir kadroyla sahadaydı Fenerbahçe... Helsinki maçına göre çok daha dinamik ve rakip sahada oynayan bir takım görüntüsü vardı. Yardımcı hakemin devreye girmesiyle iptal edilen gol dışında ilk iki resmi maça oranla pozisyon sayısı da hayli yüksekti. Ancak Fenerbahçe bitiricilik sorununu Antalya önünde de yaşadı. 60'tan sonra takım düşünce Mesut dışında Valencia ve Zajc da oyuna dahil oldu.Takım yorulunca disiplin seviyesi hayli yüksek olan Antalyaspor daha fazla gelmeye başladı. Ancak onların da 70 sonrası pozisyon sayısı düşük kaldı. Son 15 dakika maç tenis maçına döndü.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golde Arda Güler'in payı büyüktü. Yaptığı koşuyla Samatta'yı boşa çıkardı. Onun pasına dokunup Zajc'a şut imkanı yarattı. Antalya'nın penaltı beklediği anda fark ikiye çıktı ve sarı lacivertliler sezona ikide iki ile başladı

ZAJC: SON DÜDÜĞE KADAR SAVAŞTIK
Fenerbahçe'de attığı 4 golün 3'ünün Antalyaspor'a atan Zacj karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Bizim için zor bir maçtı. Rakibimiz iyi oynadı. Bizler maçın son düdüğüne kadar savaştık ve bir karakter ortaya koyduk. Hangi takıma gol attığımın önemi yok. Takım için gol atmak önemli ve güzel."

KAYIPSIZ
Yeni sezon öncesi oynadığı 7 hazırlık maçından 5 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan, Avrupa Ligi'nde kazanan Pereira, Süper Lig'de de 2'de 2 yaptı. Zajc'ın son dakikalarda gelen golünde Portekizli hoca müthiş sevinç yaşadı. Pereira, Christoph Daum'dan (2009/10) bu yana Fenerbahçe'nin başında bir Süper Lig sezonuna ikide iki yaparak başlayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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