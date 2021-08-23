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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Tartışılan pozisyon!

Tartışılan pozisyon!
Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyona Antalyaspor çok itiraz etti. 90+1'de sol çaprazda topla buluşan Wright'ın şutunda Altay topu çeldi. Seken topu Naldo tamamlamak istedi ama top Szalai kolu ile gögsünün arasında kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde F.Bahçe ikinci golü buldu. Antalyalı oyuncular penaltı bekleyerek Halil Umut Meler'e itiraz etti. Meler oyunu durdurdu ve uzun süre VAR'ı bekledi.. VAR penaltı değil mesajını verince, oyun devam etti.

ALTAY: TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN
SÜPER Lig'in ilk iki haftasında kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtaran Altay Bayındır galibiyeti şöyle yorumladı: "Daha yolumuz çok uzun çok maç var. İnşallah aynı disiplinle, eksiklerimizi kapatarak sürdürürüz. Güzel sonuçlar alırız. Sezonu da iyi bir şekilde noktalarız. Çok şükür kazandık. Taraftarımıza, camiamıza armağan olsun."

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Tartışılan pozisyon!
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