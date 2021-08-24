Hidemasa Morita kimdir, hangi mevkide oynuyor ve nereli? Hidemasa Morita kaç yaşında ve hangi takımın oyuncusu?

Hidemasa Morita, spor gündeminin en çok merak ettiği isimler arasında öne çıkıyor. Zira, Japon oyuncunun Fenerbahçe'nin transfer gündeminde üst sıralarda olduğu iddia ediliyor. 10 Mayıs 1995 tarihinde doğan Morita, orta saha mevkisinde görev yapıyor. Bu noktada, oyuncunun kariyeri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise Hidemasa Morita kimdir, hangi mevkide ve takımda oynuyor sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Hidemasa Morita kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

HİDEMASA MORİTA KİMDİR?

Hidemasa Morita'nın kariyeri hakkında bilgiler şu şekilde...

10 Mayıs 1995 tarihinde Japonya'da doğan Hidemasa Morita, futbola kendi ülkesinde başladı. Daha sonra RKU ve Kawasaki formaları giyen 26 yaşındaki ön libero, 7 Ocak 2021 tarihinde bedelsiz olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'ya transfer oldu. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Morita'nın güncel bonservis değeri 3 milyon euro civarında.