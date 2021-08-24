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Giriş Tarihi: 24.8.2021

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Karar zamanı

Sead Kolasinac için her konuda anlaşıldı. Boşnak sol bek ile 3 yıllık kontrat yapılacak. Elneny ile Keita Balde de yönetimin önündeki isimler. Golcü transferinde ise somut bir gelişme yok

Fenerbahçe Kulübü transferde hareketli bir haftaya başlıyor… Başkan Ali Koç ve ekibi, transferleri bu hafta bitirmeyi hedefliyor. Adı geçen oyuncular için son durum şöyle:
SÖRLOTH: Fenerbahçe'nin Leipzig ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Oyuncu, Premier Lig'den teklif alma ihtimali nedeniyle bekleme durumundaydı. Fakat 25 yaşındaki Norveçli golcüyü, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad da istedi. Leipzig'in, futbolcuyu R.Sociedad'a kiraladığı belirtildi. Kanarya yeni adaylara bakacak.
KOLASINAC: Hem Arsenal hem oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı.
Prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferin kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor. Boşnak sol bek ile 3 yıllık kontrat yapılacak.
ELNENY: Tıpkı Kolasinac gibi Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Menajer önerisiyle yönetimin gündemine geldi.
Teknik direktör Pereira'nın oyuncuyla ilgili karar vermesi bekleniyor. Daha önce Beşiktaş'ta oynadı.
KEITA BALDE: Menajerler tarafından teklif edildi. Monaco'da 1 yıl kontratı kaldı. Uygun maliyete gelirse sol kanat oyuncusu için hamle yapılabilir.

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