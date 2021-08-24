Olimpiu Morutan kimdir? Galatasaray’ın KAP’a bildirdiği Olimpiu Morutan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Yaz transfer sezonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olimpiu Morutan ile görüşmelerin başlatıldığını KAP'a bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolcuyla ilgili Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradı.
Olimpiu Vasile Moruțan (d. 25 Nisan 1999, Kaloşvar) on numara mevkisinde oynayan Rumen millî futbolcu. Liga I takımlarından FCSB'de forma giymektedir.
Futbola Universitatea Cluj altyapısında başladı. 2016'da Botoșani'ye transfer oldu. 2018'de 700 bin avroya FCSB'ye transfer oldu.
17, 19 ve 21 yaş altı millî takımlarında oynadı. Haziran 2021'de A millî takıma çağrıldı.