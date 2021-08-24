Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Olimpiu Morutan kimdir? Galatasaray’ın KAP’a bildirdiği Olimpiu Morutan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 24.8.2021 19:45 Son Güncelleme: 24.8.2021 19:45

Olimpiu Morutan kimdir? Galatasaray’ın KAP’a bildirdiği Olimpiu Morutan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Olimpiu Morutan kimdir? Galatasaray’ın KAP’a bildirdiği Olimpiu Morutan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda ilk 2 maçını galibiyetle noktalayan Galatasaray, yaz transfer sezonu kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda Olimpiu Morutan ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Bu gelişmeler sonucunda oyuncuya ilişkin detaylar merak konusu olarak Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırılmaya başlandı. Merak konusu olarak Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Yaz transfer sezonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olimpiu Morutan ile görüşmelerin başlatıldığını KAP'a bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolcuyla ilgili Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradı.

OLİMPİU MORUTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Olimpiu Vasile Moruțan (d. 25 Nisan 1999, Kaloşvar) on numara mevkisinde oynayan Rumen millî futbolcu. Liga I takımlarından FCSB'de forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Futbola Universitatea Cluj altyapısında başladı. 2016'da Botoșani'ye transfer oldu. 2018'de 700 bin avroya FCSB'ye transfer oldu.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

17, 19 ve 21 yaş altı millî takımlarında oynadı. Haziran 2021'de A millî takıma çağrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış olacak! Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika... Memur ve emekli maaşlarında kritik detay! Sözleşme ikramiyesi...
Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Saçma sapan işler yapıyor, Fatih Terim buna el koymalı"
Son dakika spor haberleri: Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…
Son dakika haberi... Yeni memur zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaş zammı oranları açıklandı
Son dakika: Alexander Sörloth’un yeni takımını açıkladılar! Kimse beklemiyordu ne Fenerbahçe ne Marsilya…
İŞKUR TYP personel (işçi) alım listesi: Güncel 2021 İŞKUR hangi illerde personel alımı yapacak ve şartları neler?
Son dakika haberler | Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Olimpiu Morutan kimdir? Galatasaray’ın KAP’a bildirdiği Olimpiu Morutan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA