Olimpiu Morutan kimdir? Galatasaray’ın KAP’a bildirdiği Olimpiu Morutan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Yaz transfer sezonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olimpiu Morutan ile görüşmelerin başlatıldığını KAP'a bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolcuyla ilgili Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradı.

OLİMPİU MORUTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Olimpiu Vasile Moruțan (d. 25 Nisan 1999, Kaloşvar) on numara mevkisinde oynayan Rumen millî futbolcu. Liga I takımlarından FCSB'de forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Futbola Universitatea Cluj altyapısında başladı. 2016'da Botoșani'ye transfer oldu. 2018'de 700 bin avroya FCSB'ye transfer oldu.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

17, 19 ve 21 yaş altı millî takımlarında oynadı. Haziran 2021'de A millî takıma çağrıldı.