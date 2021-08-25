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Giriş Tarihi: 25.8.2021 08:46 Son Güncelleme: 25.8.2021 08:46

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş'ın muhtemel ŞL rakipleri hangi takımlar ve BJK kaçıncı torbada bulunuyor?

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş’ın muhtemel ŞL rakipleri hangi takımlar ve BJK kaçıncı torbada bulunuyor?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, organizasyona direkt gruplardan katılacak. Play-Off turunda alınacak sonuçlara göre 3. torbadan Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali olan Beşiktaş'ın rakipleri arasında Avrupa'nın birbirinden dev kulüpleri bulunuyor. Peki, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? BJK kaçıncı torbada yer alıyor? İşte, Beşiktaş'ın muhtemel ŞL rakipleri

Şampiyonlar Ligi kuraları beklenirken Beşiktaş'ın rakipleri de Play-Off turu maçlarının ardından netlik kazanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, bu yıl ülkemizi bu organizasyonda temsil eden tek takım olacak. Beşiktaş'ın rakipleri de siyah beyazlı taraftarların yanı sıra futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Beşiktaş, Play-Off turunda alınacak sonuçların ardından 3. torbada yer alabilir. Peki, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? İşte, Beşiktaş'ın muhtemel ŞL rakipleri

BEŞİKTAŞ KURAYA KAÇINCI TORBADAN GİRECEK?

Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Rakipleri arasında Shakhtar, Salzburg, Benfica var.

Ancak, Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk*

RB Leipzig

Salzburg*

Benfica*

Atalanta

Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ

Dinamo Kiev

Dinamo Zagreb*

Club Brugge

Young Boys*

Milan

Ludogorets

Wolfsburg

"*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş'ın muhtemel ŞL rakipleri hangi takımlar ve BJK kaçıncı torbada bulunuyor?
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